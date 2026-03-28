Stars Charlie Puth beichtet: In jungen Jahren war er ‚hitzköpfig‘

Charlie Puth - amfAR Gala 2020 - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 28.03.2026, 11:00 Uhr

Der Musiker ist der Meinung, dass er sich im Laufe der Jahre sehr verändert hat.

Charlie Puth wollte in seinen jüngeren Jahren unbedingt „ernst genommen werden“.

Der 34-jährige Sänger blickte nach der Veröffentlichung seines vierten Studioalbums ‚Whatever’s Clever!‘ auf seine Anfänge zurück und gab zu, dass er ein ganz anderer Mensch war, als er gerade berühmt wurde. Im Gespräch mit ‚Variety‘ verriet er: „[ ‚BOY‘, Song von 2018 ] ist ein Lied, das ich mit 26 geschrieben habe, und ich hatte damals das Gefühl, von jemandem nicht ernst genommen zu werden. Als junger Mann war ich hitzköpfig und wollte ihnen das Gegenteil beweisen.“

Damals habe er sich selbst eingeredet, „ziemlich cool“ zu sein, und wollte dafür von anderen gewürdigt werden. Charlie – der Anfang des Jahres die US-Nationalhymne beim Super Bowl performte – betonte, dass er sich seit seinen frühen Tagen im Musikgeschäft deutlich weiterentwickelt habe. „Ich glaube, ich habe mich als Mensch definitiv verändert“, erklärte er.

Der Sänger schreibt seinen früheren, konfrontativeren Erfahrungen sogar zu, dass sie ihm geholfen haben, sein bisher persönlichstes Werk auf ‚Whatever’s Clever!‘ zu schaffen. „Ich bin dankbar für diese Songs, denn ohne sie gäbe es ‚I Used to Be Cringe‘ wahrscheinlich nicht. Ich glaube nicht, dass ich so gesungen oder über dieses Thema geschrieben hätte, wenn es diese vorherigen Songs nicht gegeben hätte“, sagte er.

Das Album – das Kollaborationen mit Michael McDonald, Kenny Loggins, Kenny G und Jeff Goldblum enthält – markiert bewusst einen Schritt weg vom glatt produzierten Pop-Sound seiner früheren Platten. Charlie offenbarte: „Ich wollte, dass auf diesem vierten Album nicht alles so perfekt klingt. Ich wollte die Emotionen nicht herausnehmen.“ Gleichzeitig gab er zu, dass es in den letzten Monaten schwieriger geworden sei, Zeit für sich selbst zu finden – seit der Geburt seines ersten Kindes mit seiner Frau Brooke und mit Blick auf seine bevorstehende Arena-Tour. Der Chartstürmer erklärte: „Manchmal ist es schwierig. Mein Ziel ist es, niemals zu lügen. Und ich würde lügen, wenn ich sagen würde, dass alles perfekt ist. Nichts ist jemals perfekt.“