Musik The Cure-Star Robert Smith wettert gegen Chris Martins WM-Halbzeitshow mit Madonna und Justin Bieber

Robert Smith - December 2022 - Avalon - The Cure BangShowbiz

Bang Showbiz | 17.07.2026, 11:00 Uhr

Robert Smith kritisiert die von Chris Martin kuratierte Halbzeitshow des WM-Finales scharf und schließt sich damit Noel Gallagher an, der die FIFA-Pläne ebenfalls verspottet.

Robert Smith hat unmissverständlich klargemacht, dass er von der ersten Halbzeitshow eines WM-Finales überhaupt nichts hält.

Der The Cure-Frontmann reagierte in den sozialen Medien, nachdem die FIFA das hochkarätig besetzte Musikprogramm für das Finale vorgestellt hatte. Die von Coldplay-Sänger Chris Martin kuratierte Show findet am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford, New Jersey, statt und soll unter anderem Auftritte von Madonna, Justin Bieber, Shakira und der K-Pop-Band BTS umfassen. Smiths Reaktion fiel sehr deutlich aus.

Auf Instagram veröffentlichte die Musik-Ikone ein Bild der berühmten NASA-Aufnahme ‚Pale Blue Dot‘ aus dem Jahr 1990 und zitierte zunächst die Ankündigung der FIFA: „Die Halbzeitshow, die von Coldplays Chris Martin kuratiert wurde, wird Madonna, Justin Bieber, Shakira und die K-Pop-Boyband BTS präsentieren.“ Der 67-Jährige fügte hinzu: „FIFA-Präsident Gianni Infantino bezeichnete die Halbzeitshow als ein ‚bahnbrechendes Spektakel‘, das ‚Fußball, Musik und unsere gemeinsamen Werte feiern und ein Vermächtnis schaffen wird, das über den Schlusspfiff hinaus Bestand hat‘.“

Anschließend machte Smith seinem Ärger Luft und schrieb: „AAAAAAAAAAAAAAAAAAGH …“ Dazu fügte er auf Englisch die Hashtags „Brot und Spiele“, „Vollidioten“ und „Verp**** euch einfach“ hinzu. Er ist nicht der einzige Rockmusiker, der von der zunehmenden Orientierung am Super-Bowl-Konzept wenig hält. Auch Oasis-Gitarrist Noel Gallagher kritisierte die Idee und betonte, dass Fußball „seit Hunderten von Jahren perfekt funktioniert“, ganz ohne musikalische Halbzeitshow.

Der bekennende Fan von Manchester City sagte gegenüber ‚talkSPORT‘, dass er sich das Spektakel nicht ansehen werde. Scherzhaft erklärte er: „Ich moderiere stattdessen in der Halbzeit die Verlosung einer Lammkeule.“ Gallagher legte nach und betonte, dass ihm der ganze „Rummel“ rund um den Sport missfalle. Außerdem argumentierte er, die beteiligten Künstler seien keine „Fußballmenschen“, und stellte infrage, warum der Sport überhaupt eine musikalische Einlage benötige.