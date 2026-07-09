Stars Taylor Swifts Hochzeitsgäste waren wegen Adam Sandlers Überraschungsrolle ’sprachlos‘

2024 AFC Championship - Kansas City Chiefs - : Travis Kelce and Taylor Swift - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.07.2026, 10:00 Uhr

Hochzeitsgäste von Taylor Swift und Travis Kelce waren von Adam Sandlers Überraschungsrolle 'sprachlos'.

Die Hochzeitsgäste von Taylor Swift und Travis Kelce waren „völlig sprachlos“, als Adam Sandler überraschend die Trauung leitete. Das verriet der ehemalige NFL-Star Ryan Fitzpatrick.

Der frühere Quarterback der Miami Dolphins gehörte zu den zahlreichen Gästen bei der Hochzeit des Popstars und des Tight Ends der Kansas City Chiefs, die am vergangenen Freitag (03. Juli) im Madison Square Garden stattfand. Gemeinsam mit seiner Ehefrau Liza nahm Fitzpatrick an der Feier teil und sagte gegenüber ‚People‘: „Wir haben uns riesig über die Einladung gefreut und fühlten uns wirklich geehrt, dabei sein zu dürfen. Als Adam Sandler herauskam, waren alle völlig überrascht. Das war wirklich großartig. Die Zeremonie war wunderschön.“

Fitzpatrick erzählte außerdem, dass sich sein Körper noch immer von den vielen Stunden auf der Tanzfläche erhole. Der Analyst von ‚Thursday Night Football‘ sagte: „Es wurde unglaublich viel getanzt, stundenlang. Wir erholen uns ehrlich gesagt immer noch davon, mehr als sechs Stunden auf der Tanzfläche gewesen zu sein.“ Er ergänzte: „Mein schönster Moment war einfach, den Abend mit meiner Frau auf der Tanzfläche verbringen zu können. Gemeinsam mitten im Geschehen zu sein, war für uns etwas ganz Besonderes.“

Der ehemalige NFL-Spieler bestätigte außerdem die Spekulationen, dass Taylors Hit ‚Love Story‘ gespielt wurde, als sie zum Traualtar schritt: ein Moment, der ihn zu Tränen rührte. In einem weiteren Interview mit ‚Access Hollywood‘ sagte Fitzpatrick: „Ja, und ich glaube, ich habe sogar geweint. Es war unglaublich emotional, gleichzeitig aber auch sehr lustig und unterhaltsam. Es hatte einfach alle Gefühle.“ Der 43-Jährige verriet zudem, dass Travis Kelce während der Zeremonie emotionaler gewesen sei als Taylor Swift. Auf die Frage, ob der dreifache Super-Bowl-Champion Tränen vergossen habe, antwortete Fitzpatrick scherzhaft: „Wissen Sie, ich war ziemlich weit weg. Vielleicht war es auch nur Schweiß, der ihm in die Augen gelaufen ist. Ich bin mir nicht sicher. Ich war einfach zu weit entfernt, um das hundertprozentig sagen zu können.“

Unterdessen blickte Travis Kelce auf den Tag seines Heiratsantrags an die Sängerin von ‚Shake It Off‘ zurück, als er am Mittwoch (08. Juli) gemeinsam mit seinem Bruder Jason Kelce eine neue Folge ihres Podcasts ‚New Heights‘ veröffentlichte. Er sagte: „Die neue Podcast-Staffel gemeinsam mit Taylor zu beginnen, war einfach episch. Während wir diese Folge aufgenommen haben, habe ich die ganze Zeit gedacht: ‚Nach dieser Aufnahme werde ich diese Frau fragen, ob sie mich heiraten möchte.‘ Das ist eine Podcast-Folge, an die ich mich für immer erinnern werde.“