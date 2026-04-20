Stars Charlize Theron spricht über prägende Kindheitserfahrungen

Charlize Theron Old Guard 2 premiere - June 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.04.2026, 09:00 Uhr

Charlize Theron hatte aufgrund des Alkoholismus ihres gewalttätigen Vaters große Angst vor Betrunkenen.

Die Schauspielerin gab dies zu, als sie über ihre Kindheit in Südafrika sprach und eine Kindheit beschrieb, die von Alkoholmissbrauch und Spannungen in ihrem Elternhaus geprägt war.

Die 50-jährige Charlize blickte in einem Interview mit der ‚New York Times‘ auf ihre Kindheit zurück und schilderte detailliert ihre Erfahrungen mit ihrem Vater, Charles Theron, und ihrer Mutter, Gerda Jacoba Aletta Martiz – die ihren Vater schließlich in Notwehr erschoss. Die Schauspielerin sagte, ihr Vater habe mit Alkoholproblemen zu kämpfen gehabt und die Atmosphäre in ihrem Zuhause sei oft von seinem Verhalten geprägt gewesen. Sie war 15, als ihre Mutter ihren Vater 1991 erschoss – ein Vorfall, der später als Notwehr gewertet wurde. Theron, die Südafrika später im Alter von 16 Jahren verließ, um in Europa als Model zu arbeiten, sagte, ihre Kindheit habe ihre Unabhängigkeit und ihre Lebenseinstellung geprägt.

„Ich habe Erinnerungen daran, wie ich, als ich noch sehr jung war, stark betrunkene Menschen sah, und das machte mir Angst. Zum Beispiel Leute, die betrunken auf dem Boden herumkrabbelten. Das wurde so zur Gewohnheit, dass es jeden Freitag, Samstag, vielleicht sogar jeden Mittwoch passierte.“ Theron habe ihren Vater als „voll funktionierenden Alkoholiker“ beschrieben. Er habe häufig die Familie verlassen und sei oft in schlechtem Zustand zurückgekehrt. Das Zuhause sei dadurch oft chaotisch und von Streit geprägt gewesen, den ihre Mutter klar abgelehnt habe. Besonders belastend sei für sie die anschließende Stille zwischen ihren Eltern gewesen, die sich teils wochenlang ignoriert hätten. Als Einzelkind habe sie diese Atmosphäre stark wahrgenommen. Theron betont jedoch, dass es keine körperliche Gewalt gegeben habe, ihr Vater aber einschüchternd gewesen sei und es viel verbale Gewalt sowie Drohungen gegeben habe.

Ihre Mutter habe sie schließlich geschützt und ins Internat geschickt. Theron habe früh gelernt, für sich selbst zu sorgen, und sei entschlossen gewesen, ihr Leben eigenständig aufzubauen. Die Darstellerin habe im Rückblick auf ihren Abschied aus Südafrika und im Zusammenhang mit ihren adoptierten Töchtern Jackson und August erklärt, sie sei damals gut darauf vorbereitet gewesen, eigenständig für sich zu sorgen. Diese Fähigkeit habe sie nach eigenen Angaben durch ihre Mutter, ihren Lebensstil und ihre Herkunft aus Südafrika entwickelt.