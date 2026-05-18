Film Christopher Nolan will Publikum mit ‚The Odyssey‘ mitten ins Geschehen ziehen

Christopher Nolan - 2024 New York Film Critics Circle Awards - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 18.05.2026, 11:00 Uhr

Christopher Nolan hat ‚The Odyssey‘ als die „extremste Version“ der Geschichte beschrieben, die er hätte erzählen können.

Der 55-jährige Filmemacher erklärte, dass er immer „aus dem Inneren“ der Szene heraus inszenieren wolle, um das Publikum in das Geschehen eintauchen zu lassen, und dass er bei seinem neuesten Film nichts zurückhalten wollte.

In der CBS-Sendung ’60 Minutes‘ sagte er: „Ich versuche immer, einen Blickwinkel auf die Geschichte zu haben, der aus dem Inneren des Films stammt. Ich betrachte die Figuren also nicht aus 30.000 Fuß Höhe; ich versuche, mitten im Geschehen zu sein, mit ihnen im Labyrinth. Denn ich möchte dem Publikum ein Gefühl dafür vermitteln, wie ein Ort riechen würde, wie er sich anfühlen würde. Aber man versucht auch, die fesselndste, extremste Version einer Geschichte zu schaffen, die möglich ist.“

Er fügte hinzu, dass er und sein Team im Fall von ‚The Odyssey‘ „ziemlich hart daran gearbeitet haben und vielleicht an einige Grenzen gestoßen sind“. Nolan merkte an, dass er eine „echte Verantwortung“ verspüre, sicherzustellen, dass jeder seiner Filme „dem Publikum den vollsten Eindruck, die vollste Fülle an Bildern und Ereignissen vermittelt, die wir ihm für eine bestimmte Geschichte bieten können“.

Der Filmemacher verfasste das Drehbuch für sein bevorstehendes, mit Stars besetztes Epos, eine Adaption von Homers Epos, das nach Ansicht von Wissenschaftlern zwischen 725 und 675 v. Chr. entstanden ist. Der Film erzählt die Geschichte von Odysseus (Damon), dem griechischen König von Ithaka, und seiner langen und gefährlichen Heimreise, um nach dem Trojanischen Krieg wieder mit seiner Frau Penelope (Anne Hathaway) vereint zu sein. Zur Starbesetzung gehören unter anderem Tom Holland, Robert Pattinson, Zendaya und Charlize Theron. Nolan erklärte kürzlich, er habe eine „fantastische Zeit“ bei den Dreharbeiten zu dem Film gehabt, die in einem hektischen Produktionsprozess in Marokko, Griechenland, Italien, Island und Schottland stattfanden.