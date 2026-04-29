Stars Charlize Theron verrät Regel für zukünftige Beziehungen

Charlize Theron Old Guard 2 premiere - June 2025 - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 29.04.2026, 09:00 Uhr

Charlize Theron glaubt nicht, dass sie jemals wieder mit einem Partner zusammenleben könnte.

Die 50-jährige ‚Monster‘-Darstellerin – die Mutter von zwei Töchtern, Jackson und August, ist – hat verraten, dass ihre Kinder es gut finden, dass sie datet, und sie ihre Mutter gerne nach Details ausfragen. Charlize kann sich jedoch nicht vorstellen, künftig noch einmal eine traditionelle Beziehung zu führen.

In der ‚The Drew Barrymore Show‘ erklärte sie: „Meine Kinder sind jetzt in einem Alter, in dem sie es tatsächlich genießen, dass ich date, weil sie daran teilhaben wollen. Es ist wirklich lustig, wie ich Angst hatte, sie könnten sich dadurch bedroht fühlen, und jetzt sagen sie: ‚Mama, schreibt er dir? Geh doch auf das Date, Mama.'“ Sie fügte hinzu, dass sie das durchaus ernst meine, auch wenn Leute öfter denken, dass sie bei dem Thema Witze mache. Sie fügte aber hinzu: „Ich glaube nicht, dass ich jemals wieder mit jemandem zusammenleben könnte. Ich würde es lieben, wenn man sich nahe ist, zum Beispiel ein Haus die Straße runter kauft, aber ich weiß nicht, ob ich das kann.“

Charlize – die zuvor mit Stuart Townsend und Sean Penn liiert war – räumte jedoch ein, dass sich ihre Einstellung ändern könnte, wenn ihre beiden Töchter ausgezogen sind. Sie sagte: „Vielleicht liegt es daran, dass meine Töchter noch zu Hause leben, und vielleicht ändert sich das, wenn ich ein Empty Nester bin, aber ich suche etwas ganz Bestimmtes.“

Charlize adoptierte Jackson (circa 14) im Jahr 2012 und August, die heute 11 Jahre alt ist, drei Jahre später. Die Oscar-Preisträgerin gab zuvor zu, dass sie sich schon immer vorgestellt habe, Kinder zu adoptieren – aufgrund ihrer eigenen Kindheit in Südafrika. Sie sagte gegenüber ‚People‘: „Selbst als ich in Beziehungen war, war ich immer ehrlich zu meinen Partnern, dass Adoption der Weg ist, wie meine Familie eines Tages aussehen wird. Das war für mich definitiv keine zweite Option. Es war immer meine erste.“

Außerdem erklärte sie in einem Interview mit ‚Elle‘, welche Rolle Hautfarbe bei der Erziehung ihrer Töchter in den USA spielt, und sagte: „Während der Apartheid in Südafrika aufzuwachsen, hat mich extrem sensibel für Gleichberechtigung und Menschenrechte gemacht. Natürlich habe ich zwei schwarze Kinder, aber das war schon immer etwas, das mir sehr wichtig war. Ich weiß gar nicht, wie ich über das letzte Jahr unter unserer neuen Regierung sprechen soll. Aber Rassismus ist viel lebendiger, als die Menschen dachten. Wir können das nicht mehr leugnen.“