Stars Cher: An Weihnachten sind die Menschen netter

Cher - November 2023 - performing in Offenburg, Germany - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 23.12.2023, 16:52 Uhr

Die 77-jährige Popikone findet, dass die Menschen an den Feiertagen weniger unhöflich sind.

Cher findet, dass sich die Menschen an Weihnachten freundlicher begegnen.

Die 77-jährige Popikone ist der Meinung, dass die Feiertage das Beste in allen hervorbringen. Im Interview mit dem britischen Magazin ‚OK!‘ erklärte Cher: „Die Menschen sind netter, sie zeigen sich irgendwie von ihrer besten Seite. Weihnachten löst das in den Menschen aus, glaube ich. Es ist eine großartige Zeit im Jahr, in der man einfach mal innehalten und sich darauf konzentrieren kann, mit der Familie und Freunden glücklich zu sein und Dinge für Menschen zu tun, die es weniger gut haben. Es ist eine Zeit für Spiritualität.“

Bei Cher geht es trotz ihres Weltruhms an den Feiertagen ziemlich traditionell zu. Sie erzählt: „Ich habe viele junge Freunde und ich habe Kinder. Ich bin eine alte Frau, wenn es um meine Patenkinder geht. Wir machen einfach ganz normale Weihnachtssachen. Ich weiß nicht, ich mache keine Pläne. Vielleicht gehe ich tanzen oder vielleicht stehe ich in der Küche und mache Kartoffelpüree für alle. So läuft das bei uns.“