Stars Cher: Sonny entschuldigte sich nach Jahren

Cher - Golden Globe Awards Press Room 2010 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 13.10.2023, 08:00 Uhr

Cher erhielt eine Entschuldigung von Sonny Bono in den Jahren, nachdem er sie „wahnsinnig verletzt“ hatte.

Die 77-jährige Sängerin war von 1964 bis zu ihrer Scheidung 1975 Frontfrau eines Duos mit ihrem damaligen Ehemann Sonny, aber sie hat jetzt enthüllt, dass er, obwohl er sie „wahnsinnig verletzt“ habe, in ihrem Haus aufgetaucht ist, um Wiedergutmachung zu leisten.

Gegenüber ‚People‘ verriet sie: „Er hat mich wahnsinnig verletzt. Eines Tages kam er in die Küche meines Hauses und sagte: ‚Cher, ich möchte mich entschuldigen. Mir ist klar geworden, dass ich dich in vielerlei Hinsicht verletzt habe, und ich habe mich geirrt.‘ Das hat mir viel bedeutet. Es hat nicht alles geheilt. Die Tatsache, dass er kam und es sagte, bedeutete mir etwas, dass er zumindest zugab, dass er verletzend war.“ Die ‚Believe‘-Hitmacherin hat mit ihrem verstorbenen Ehemann, der 1998 im Alter von 62 Jahren bei einem Skiunfall starb, den Sohn Chaz (54) und fügte hinzu, dass es der „einfachste Teil“ ihrer gesamten Beziehung war, als sie und Sonny zusammen an der Musik arbeiteten. Sie sagte: „Die Zusammenarbeit war der einfachste Teil, weil wir uns wirklich gegenseitig zum Lachen gebracht haben. So etwas kann man nicht vortäuschen.“

Cher ist derzeit mit dem Musikproduzenten Alexander ‚A.E.‘ Edwards (37) zusammen und beschrieb ihren neuen Mann – mit dem sie im November zum ersten Mal in Verbindung gebracht wurde – als „besonders“, da sie es liebe, mit ihm zusammen zu sein. Sie sagte: „Ich hasse es, wenn Leute sagen, dass Menschen etwas Besonderes sind, aber viele Leute sagen, dass ich etwas Besonderes bin, also kann ich sagen, dass er etwas Besonderes ist. Egal, was passiert, ich liebe es, mit ihm zusammen zu sein. Er bringt mich zum Lachen und wir haben Spaß. Was ich gelernt habe, ist, dass es nie zu spät ist.“