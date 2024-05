Große Emotionen und tolle Looks Filmfestival in Cannes endet: Diese Momente bleiben in Erinnerung

Mutter-Tochter-Auftritt von Heidi und Leni Klum sowie der gefeierte Kevin Costner: In Cannes war auch 2024 wieder jede Menge los. (ae/spot)

SpotOn News | 25.05.2024, 17:16 Uhr

Das Filmfestival in Cannes hat auch 2024 wieder für viele aufsehenerregende Momente gesorgt. Vor dem großen Finale am Samstagabend blicken wir auf emotionale Augenblicke und Auftritte zurück, die für Gesprächsstoff sorgten.

Am Samstagabend (25. Mai) geht das Filmfestival in Cannes zuende. Die Jury unter Vorsitz von Greta Gerwig (40) wird bei der Abschlusszeremonie die Goldene Palme für den besten Film bekannt geben, Regisseur und "Star Wars"-Erfinder George Lucas (80) erhält die Ehrenpalme für sein Lebenswerk. Zwei Wochen lang stand die Croisette wieder ganz im Zeichen der großen Stars. Dabei gab es viele glamouröse Auftritte, aber auch rührende Augenblicke, wie etwa das US-Magazin "People" bilanzierte.

Video News

Die Stars zeigten Emotionen

Das Festival hatte bereits einen emotionalen Auftakt: Juliette Binoche (60) konnte ihre Tränen nicht zurückhalten, als sie Meryl Streep (74) bei der Eröffnungszeremonie die Ehrenpalme für ihr Lebenswerk überreichte. Die Geehrte versuchte ihre Kollegin zu trösten, indem sie ihr die Hand auf die Schulter legte, aber ohne Erfolg. Der Moment war dennoch ein freudiger für die Oscar-Preisträgerin, die am nächsten Morgen scherzte: "Zu Hause werde ich nicht respektiert, deshalb ist es unglaublich, in diese Arena zu kommen und diese große Flutwelle zu erleben."

Auch der sonst eher coole Kevin Costner (69) konnte seine Emotionen während seines Cannes-Auftritts nicht zurückhalten. Der Schauspieler und Regisseur versuchte die Fassung zu bewahren, während das Publikum seinen Westernfilm "Horizon: An American Saga" mit elf Minuten währenden Standing Ovations feierte. Costner wischte sich im Kinosaal gerührt die Tränen weg und sagte: "Das werde ich nie vergessen." Unvergesslich war der Tag für ihn auch, weil ihn fünf seiner sieben Kinder begleiteten.

Cher drehte die Zeit zurück

Die amfAR-Gala während der Filmfestspiele ist immer eine glamouröse Angelegenheit – und dieses Jahr war sie auch ungewöhnlich laut. Demi Moore (61) wies das Publikum zurecht, als sie Cher (78) als Headliner des Abends ankündigte. "Sie hat einen Grammy gewonnen, einen Oscar, einen Emmy. Haben Sie dort hinten im Raum auch ein Emmy? Das glaube ich verdammt noch mal nicht", schimpfte sie. Als Cher dann auftrat, verstummten aber wohl alle: Die Pop-Ikone hatte einen hautengen, durchsichtigen Anzug an, der an ihr legendäres Outfit von 1989 in ihrem Musikvideo zu "If I Could Turn Back Time" erinnerte.

Heiße Paar-Auftritte

Die roten Teppiche in Cannes bieten auch immer eine gute Möglichkeit, sein Liebesglück der ganzen Welt zu zeigen. So bildeten Matthias Schweighöfer (43) und Ruby O. Fee (28) bei der Eröffnung des 77. Filmfestivals an der Côte d'Azur ein elegantes Duo. Bei der Premiere von "Furiosa: A Mad Max Saga" konnten Chris Hemsworth (40) und Elsa Pataky (47) die Augen nicht voneinander lassen. Richard Gere (74) machte Cannes ebenfalls zur Familiensache und legte vor der "Oh, Canada"-Weltpremiere einen seltenen Auftritt mit Ehefrau Alejandra Silva (41) hin. Bei der Afterparty nach der umjubelten Premiere war auch Sohn Homer James Jigme Gere (24) zugegen.

Auch Sienna Miller (42) kam mit ihrem Partner Oli Green (27). Besonderer Hingucker war aber ihre Tochter Marlowe (11), die sie zum ersten Mal mit auf den roten Teppich genommen hatte.

Schockierender Filmmoment

Das Festival sorgt neben jeder Menge Glamour aber auch immer dafür, dass es zumindest ein paar unangenehme Momente gibt. Die meisten Schockmomente kamen von Regisseur Ali Abbasis (43) "The Apprentice", einer fiktionalisierten Geschichte über den jungen Donald Trump mit Sebastian Stan (41) und Maria Bakalova (27) in den Rollen von Trump und seiner ersten Frau Ivana.

Der Film zeigt, wie Trump seine Frau sexuell belästigt, nachdem er ihr gesagt hat, dass er sich nicht mehr zu ihr hingezogen fühlt, und Ivana erwidert, dass ihr orangefarbener, kahl werdender Ehemann vielleicht in den Spiegel schauen sollte. Das Publikum reagierte geschockt auf die verstörende Szene – wie auch auf die Darstellung, wie Trump sich einer Fettabsaugung und einer Kopfhautverkleinerung unterzieht. Das Trump-Wahlkampfteam bezeichnete den Film umgehend als "Müll" und kündigte an, dass es klagen werde, "um die offensichtlich falschen Behauptungen dieser Möchtegern-Filmemacher zu widerlegen".

Diese Auftritte boten Gesprächsstoff

Für Aufsehen sorgte auch Kelly Rowland (43), die auf der Treppe zum Lumière-Theater einen Disput mit einer Security-Frau hatte. Die Szene ging am 21. Mai viral. Bei der Premiere von "Marcello Mio" ging die ehemalige "Destiny's Child"-Darstellerin gerade die Stufe hinauf, als die Frau versuchte, sie weiterzuleiten. Die beiden gerieten in einen Wortwechsel, der auf Video festgehalten wurde. "Die Frau weiß, was passiert ist. Ich weiß, was passiert ist", sagte die Sängerin später. "Ich habe Grenzen, und ich stehe zu diesen Grenzen, und das ist alles." Andere Frauen auf diesem Teppich, "die nicht ganz so aussahen wie ich" seien weder beschimpft noch weitergeschubst worden.

Diskutiert wurde auch über das Comeback von Shia LaBeouf (37), der sich die Premiere seines neuen Films "Megalopolis" nicht entgehen lassen wollte. Nach schweren Vorwürfen seiner Ex-Freundin hatte der Schauspieler die Öffentlichkeit gemieden. In Cannes zeigte sich der Skandal-Star ungewohnt elegant im Smoking.

Heidi Klum überstrahlte alle

Gleich zweimal reiste Heidi Klum (50) an die Croisette. Zur Eröffnung zog sie in einem ausladenden roten Kleid die Blicke auf sich. Sie wurde in Cannes als neue L'Oréal-Markenbotschafterin vorgestellt. Zur amfAR-Gala kehrte sie dann mit Tochter Leni Klum (20) an ihrer Seite zurück. Die "Germany's Next Topmodel"-Gastgeberin trug einen Traum aus Tüll, das Nachwuchsmodel ein schwarzes Netzkleid.