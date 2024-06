"Geniale Sängerin" In Hollywood-Zement verewigt: Cher feiert Cyndi Lauper

Cyndi Lauper und Cher stehen sich nahe. (eyn/spot)

SpotOn News | 05.06.2024, 09:59 Uhr

Pop-Sängerin Cyndi Lauper durfte sich vor dem TCL Chinese Theatre mit den Abdrücken ihrer Hände und Füße in Zement verewigen. Neben Bebe Rexha hielt Pop-Diva Cher eine Rede auf ihre "liebe Freundin".

Cyndi Lauper (70) wurde eine besondere Ehre zuteil: Sie durfte sich vor dem TCL Chinese Theatre in Hollywood mit ihren Hand- und Fußabdrücken inklusive Unterschrift in Zement ein Denkmal setzen. Bei der feierlichen Zeremonie hielt Wegbegleiterin Cher (78) eine rührende Rede auf ihre "liebe Freundin". "Sie ist eine wunderbare, wunderbare, verrückte, verrückte Person. Ich bin eine gute Sängerin, ich bin eine ziemlich gute Sängerin, Cyndi ist eine großartige Sängerin, sie ist eine geniale Sängerin, sie ist ein fabelhafter Mensch und sie ist talentiert", schwärmte sie laut Medienberichten.

Die Pop-Diva erinnerte sich auch an ihren ersten gemeinsamen Auftritt mit Lauper. 2002 führten sie bei dem VH1-Divas-Konzert ihren Hit "If I Could Turn Back Time" auf. "Ich sang ihn und fühlte mich wirklich gut, und dann kam sie und hat mich umgehauen. Und seitdem sind wir befreundet", erzählte Cher und fügte hinzu: "Ich liebe sie."

Auch Bebe Rexha findet lobende Worte

Neben Cher war auch Bebe Rexha (34) bei der Zeremonie anwesend und kam aus dem Schwärmen nicht mehr heraus. "Zu sagen, dass Cyndi jemand ist, den ich mein ganzes Leben lang vergöttert habe, ist eine Untertreibung", betonte die Popsängerin. Lauper habe sie "nicht nur als Künstlerin gestärkt, sondern vor allem auch als Frau." Mit ihren Handabdrücken werde die 80er-Jahre-Ikone "für immer in der Geschichte Hollywoods verankert sein."

Cyndi Lauper zeigte sich sichtlich gerührt von den Lobeshymnen auf ihre Person. "Ich kann nicht wirklich zuhören, was sie sagen, denn dann fange ich an zu weinen und muss meinen Visagisten rufen, aber ich möchte mich einfach nur bedanken. Es ist wirklich ein surrealer Moment, denn sie wissen ja, ich liebe Glamour und ich liebe Hollywood", sagte sie.

Cyndi Lauper geht auf Abschiedstournee

Cyndi Lauper, die bei der Veranstaltung ein schwarzes Bustier zu einer Capri-Hose trug, wurde mit Hits wie "Girls Just Want to Have Fun" oder "Time After Time" in den 1980er-Jahren international erfolgreich und gewann zwei Grammys sowie einen Emmy und einen Tony-Award. In den vier Jahrzehnten ihrer Karriere hat sie weltweit über 50 Millionen Tonträger verkauft. Am Montag gab die Musikerin via Instagram bekannt, dass sie im Herbst auf ihre Abschiedstournee gehen wird. Ihr letztes Live-Konzert soll im Dezember in Chicago stattfinden.