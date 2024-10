Politisches Promi-Statement Cher unterstützt Kamala Harris: „Sie kämpft für uns alle“

Ist stolz, im November für Kamala Harris stimmen zu dürfen: US-Sängerin Cher (tj/spot)

SpotOn News | 20.10.2024, 17:55 Uhr

US-Superstar Cher ist keine Freundin von Präsidentschaftskandidat Donald Trump. Nun forderte sie offiziell dazu auf, bei der Wahl im November für Kamala Harris zu stimmen.

In politischen Dingen nimmt US-Sängerin Cher (78) kein Blatt vor den Mund. Bereits während des US-Präsidentschaftswahlkampfs 2020 setzte sie sich lautstark für das demokratische Duo Joe Biden (81) und Kamala Harris (60) ein. Im vergangenen Jahr kündigte sie in Interviews an, die USA zu verlassen, sollte Donald Trump (78) tatsächlich nochmals zum Präsidenten gekürt werden.

Rund zwei Wochen vor der anstehenden Präsidentschaftswahl am 5. November rührte sie über ihre reichweitenstarken Social-Media-Kanäle nun nochmals kräftig die Werbetrommel für die demokratische Kandidatin Harris und ihren Vize Tim Walz (60).

Cher gibt ihren Fans klare Wahlempfehlung

In einem dort veröffentlichten Video-Statement sprach sie mit entschlossener Miene in die Kamera: "Ich habe Kamala Harris verfolgt, seit sie meine US-Senatorin war. Sie hat damals für mich gekämpft und sie kämpft jetzt für uns alle. Deshalb bin ich stolz, für Kamala Harris und Tim Walz zu stimmen. Ich weiß, dass sie für den Schutz unserer Rechte kämpfen werden, und ich bin so dankbar, dass ich in diesem Jahr meine Stimme abgeben kann." Ihre Botschaft an ihre Fans schloss sie mit den eindringlichen Worten: "Ich hoffe, Sie werden das auch tun."

Cher ist keineswegs die einzige US-Künstlerin, die sich öffentlich zu Kamala Harris bekennt und sie aktiv im Wahlkampf gegen Trump unterstützt. Auch ihre prominenten Kolleginnen und Kollegen wie Taylor Swift (34), Billie Eilish (22), Bruce Springsteen (75), Usher (46) oder Lizzo (36) fordern öffentlich dazu auf, bei der Wahl gegen Trump und für Harris zu stimmen.