Musik Lizzo: Ihr neuer Song ‚Love In Real Life‘ ist draußen Lizzo feiert ihr Comeback mit einem neuen Rock-’n‘-Roll-Song. Die ‚Truth Hurts‘-Künstlerin hat mit der Veröffentlichung von ‚Love In Real Life‘ ihre erste Single seit zwei Jahren herausgebracht. Der neue Track der Sängerin wird von einem kurzen gesprochenen Textstück mit dem Titel „Everything Was So Much Simpler“ begleitet, in dem Lizzo sagt: „Alles war so viel […]