Film Chris Hemsworth genoss Bösewicht-Rolle in ‚Furiosa: A Mad Max Saga‘

Chris Hemsworth - May 2024 - Avalon - Furiosa Australian Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.06.2024, 10:00 Uhr

Der 'Thor'-Darsteller kostete es voll aus, endlich in die Rolle des Schurken schlüpfen zu können.

Chris Hemsworth fand es „befreiend“, in ‚Furiosa: A Mad Max Saga‘ einen Bösewicht zu spielen.

Der australische Schauspieler wurde vor allem durch seine Rolle als Thor im Marvel Cinematic Universe berühmt. Allerdings war der 40-Jährige dankbar, dass er sich von der Rolle des Helden lösen konnte, um in George Millers Action-Blockbuster die Rolle des Dementus zu übernehmen.

Im Gespräch mit dem ‚SFX‘-Magazin erklärt er: „Es war irgendwie befreiend und erfrischend, die Rolle des heldenhaften Thor abzulegen und sich in etwas anderes zu verwandeln und nicht durch die Erwartungen an den Helden eingeschränkt zu sein. Als ich das Skript zum ersten Mal las, spürte ich eine riesige Menge an kreativen Impulsen und Ideen aufsprudeln.“

Es sei jedoch kein leichtes Unterfangen gewesen, da er lange brauchte, um die Figur zu verstehen. „Im Gegensatz zu anderen Drehbüchern wusste ich nicht genau, wer die Figur ist. Ich hatte ständig andere Ideen“, erzählt der Hollywood-Star.

Schließlich habe er beschlossen, anders an seinen Charakter heranzugehen. „Ich glaube, ich war zu lange in seinem schurkischen Charakter gefangen. Ich habe mich auf eine Art einfühlsame Sichtweise seiner Person konzentriert, ohne seine Taten zu rechtfertigen. Und ich kam an einen Punkt, an dem ich sagen konnte: ‚Es ist eine wilde, brutale Welt, in der es ums Überleben geht und das Leben billig ist, also regierst du mit eiserner Faust. Töten oder getötet werden. Rechtfertigt das einige seiner Handlungen und wie kann ich dabei vorgehen?'“, schildert Chris.