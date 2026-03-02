Stars Chris Hemsworth verrät das Geheimnis seiner langjährigen Ehe

Chris Hemsworth and Elsa Pataky attends Limitless: Live Better Now - Season 2 Premiere - Famous BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2026, 09:00 Uhr

Der Hollywood-Star ist seit 2010 mit der spanischen Schauspielerin veheiratet - was ist ihr Geheimnis?

Chris Hemsworth und Elsa Pataky schreiben es Ehrlichkeit zu, ihre Ehe lebendig zu halten.

Der 42-jährige Schauspieler und das 49-jährige Model heirateten im Dezember 2010 in seiner Heimat Australien – nur wenige Monate, nachdem sie Anfang desselben Jahres von seinem Talentagenten William Ward miteinander bekannt gemacht worden waren. Über das Geheimnis ihrer 16-jährigen Beziehung verriet der ‚Crime 101‘-Star gegenüber dem Magazin ‚People‘: „Da ist eine Ehrlichkeit, der Nordstern der Wahrheit, den man mit Elsa bekommt. Ich kann etwas vielen anderen Leuten zeigen, und sie sagen vielleicht: ‚Oh, großartige Arbeit‘ – aber Elsa sagt mir, wenn es schlecht ist.“

Die spanische Schauspielerin ergänzte: „Ich sage ihm dann: ‚Das ist eigentlich nicht lustig. Es funktioniert nicht.'“ Chris erklärte, diese „kritische Art der Einschätzung“ bedeute, dass die Blondine „weiß, wer ich bin, und wir wissen, was wir jeweils können“. Auch in seiner Schauspielkarriere verlässt sich der ‚Thor‘-Darsteller auf Elsas kritischen Blick. „Elsas Ehrlichkeit ist mein Barometer dafür, ob etwas funktioniert. Das gilt für die Filme, die ich mache, für Werbespots – für alles“, betonte er. Von ihr bekomme er immer die „absolute Wahrheit“. Der Hollywood-Star ergänzte: „Und manchmal ist sie ein wenig in Sanftheit verpackt, damit sie nicht meine Seele zerbricht – was ich sehr schätze.“

Das Paar hat eine 13-jährige Tochter namens India sowie die elfjährigen Zwillingssöhne Sasha und Tristan. Ihre Kinder kümmert Chris‘ weltweiter Ruhm allerdings nicht. Auf die Frage, ob er bei seinen Kindern „Coolness-Punkte“ sammle, weil er ein großer Filmstar ist, offenbarte Chris im Februar gegenüber ‚People‘: „Es ist ihnen egal. Es ist ihnen völlig egal. Ich glaube, als sie zum ersten Mal gemerkt haben, dass ich Thor bin, fanden sie das ziemlich cool. Und dann haben sie gemerkt, dass sie nicht fliegen können – und dann war es weniger cool. Jetzt sind sie einfach so: ‚Ach, Papa, was auch immer.'“