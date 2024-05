Film Chris Pine: Er hat keine Ahnung, wie ‚Star Trek‘ weitergeht

Chris Pine - April 2024 - Poolman screening - Vista Theatre - LA - Getty Images BangShowbiz

Bang Showbiz | 09.05.2024, 16:00 Uhr

Chris Pine tappt im Dunkeln, was die Aussicht auf einen vierten ‚Star Trek‘-Film angeht.

Der 43-jährige Schauspieler hat Captain James T. Kirk in den drei vorherigen Filmen der neu gestarteten Sci-Fi-Serie dargestellt. Nun verriet er, dass er überrascht war, als er herausfand, dass der Schöpfer von ‚The Flight Attendant‘, Steve Yockey, engagiert wurde, um das Drehbuch zu schreiben. Chris war davon ausgegangen, dass bereits ein Drehbuch existierte.

Chris sagte gegenüber ‚Business Insider‘: „Ich weiß ehrlich gesagt nichts. Es gab etwas in der Nachricht, dass ein neuer Autor an Bord kam. Ich dachte, es gäbe bereits ein Drehbuch, aber ich schätze, ich habe mich geirrt. Oder sie haben beschlossen, umzuschwenken. Wie es bei ‚Trek‘ immer war, warte ich einfach ab.“ Es ist nicht das erste Mal, dass der ‚Wonder Woman‘-Darsteller den Mangel an Klarheit über den vierten Film beklagt, da er sich zuvor darüber beschwert hatte, dass die Besetzung immer die „letzten Leute“ sind, die neue Informationen erfahren. Chris sagte: „Im ‚Star Trek‘-Land sind die Schauspieler normalerweise die letzten, die etwas herausfinden. Ich kenne Kostümbildner, die Drehbücher vor den Schauspielern gelesen haben. Es fördert nicht wirklich das größte Gefühl der Partnerschaft, aber es war schon immer so. Ich liebe die Figur. Ich liebe die Menschen. Ich liebe das Franchise. Aber zu versuchen, das System zu ändern, in dem Dinge geschaffen werden – ich kann es einfach nicht. Ich habe nicht die Energie.“

Der vierte ‚Star Trek‘-Film steckt seit mehreren Jahren in der Entwicklung, aber Roddenberry Entertainment-Chef Trevor Roth hat versprochen, dass ein neuer Film in „sehr naher Zukunft“ veröffentlicht wird. Er sagte ‚Screen Rant‘ auf der SXSW Anfang des Jahres: „Ich kann nicht viel sagen, aber ich kann sagen, dass es die Absicht von Paramount ist, die ‚Star Trek‘-Filme weiterzuführen. Es gibt die Absicht, dass in naher Zukunft ein neuer Film herauskommt. Es wird noch eine Menge geheim gehalten, aber es gibt einen Plan. Und wir freuen uns sehr, dass es auf die große Leinwand zurückkehrt.“