Stars Christina Applegate ist seit MS-Diagnose zur ‚Ehrlichkeits-Rakete‘ geworden

Christina Applegate - Screen Actors Guild Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.03.2026, 18:00 Uhr

Christina Applegate beschreibt sich seit ihrer Diagnose mit Multipler Sklerose (MS) als eine „Ehrlichkeits-Rakete“.

Die 54-jährige Schauspielerin machte ihre Erkrankung 2021 öffentlich und erklärte nun, dass der gesundheitliche Kampf ihre Sicht auf das Leben grundlegend verändert habe und sie keine Zeit mehr habe, „höflich zu sein“.

In einem Auszug aus ihren Memoiren ‚You With the Sad Eyes‘, veröffentlicht im ‚Guardian‘, schreibt sie: „Ich bin zu einer Ehrlichkeits-Rakete geworden. Wenn sich dein körperlicher Zustand verschlechtert und dein Leben auf die Größe eines Kingsize-Bettes schrumpft, verschieben sich plötzlich all die Dinge, die du für wichtig gehalten hast. Die Wahrheit wird klarer, wie eine Kameralinse, die langsam scharfstellt.“ Später fügte sie hinzu, dass sie lange in ihrem Leben geglaubt habe, dass dem Schlechten etwas Gutes zugrunde liege. Ihre Erkrankung hat diese Perspektive aber geändert: „Ich werde nicht länger lügen, das brave Mädchen sein und sagen, dass irgendetwas davon ein Segen ist.“

All das habe schlussendlich dazu geführt, dass sie nicht mehr höflich sein könne: „Es ist langweilig und kostet zu viel Energie. Freundlich, liebevoll und fürsorglich zu sein ist wunderschön, aber höflich zu sein bedeutet fast zu lügen. Respektvoll zu sein ist wichtig, aber diese süße Höflichkeit, die von Frauen erwartet wird, riecht nach Verstellung unserer wahren Gefühle.“

Applegate startete kürzlich außerdem die neue Online-Plattform ‚Next in MS‘, die Menschen mit der degenerativen neurologischen Erkrankung die Möglichkeit geben soll, ihre Erfahrungen zu teilen. In einer Botschaft auf der Website heißt es: „Mit Multipler Sklerose zu leben ist nicht einfach. Christina Applegate hat daraus nie ein Geheimnis gemacht. Sie hat offen über Schmerzen, Erschöpfung und Frustration gesprochen – selbst über die Dinge, die schwer auszusprechen sind.“

‚You With the Sad Eyes: A Memoir by Christina Applegate‘ erscheint am 3. März.