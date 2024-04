Stars Christina Applegate: Schauspielerin musste Windeln tragen

Christina Applegate - Bad Moms - LA Premiere - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.04.2024, 14:56 Uhr

Der 52-jährige Hollywoodstar hat sich einen fiesen Virus eingefangen.

Christina Applegate musste aufgrund einer Virusinfektion Windeln tragen.

Die 52-jährige Schauspielerin gab bereits vor einigen Jahren bekannt, dass sie an Multipler Sklerose leidet. Eine kürzliche COVID-19-Infektion führte nun zu einer Entzündung ihrer Brust sowie Herzrasen, wie Applegate in einer neuen Folge ihres Podcasts ‚MeSsy‘ verriet. Außerdem habe sie schwere Probleme mit ihrer Verdauung gehabt, weshalb die ‚Dead to Me‘-Darstellerin zeitweise nur mit Windel bekleidet ins Bett ging. „Ich werde jetzt eklig sein“, erklärte Applegate im Gespräch mit ihrer Podcast-Kollegin Jamie-Lynn Sigler. „Ich bin um drei Uhr morgens in einer Lache aus Sch*** aufgewacht. Ich weiß nicht, was passiert ist, und mit MS um drei Uhr morgens deine Bettwäsche zu wechseln macht keinen Spaß. Aber das bringt mich zu meinem nächsten Punkt, über den wir reden können: Ich trage Windeln.“

Wie sich herausstellte, litt der ‚Bad Moms‘-Star am sogenannten Sapovirus, einer Infektion des Verdauungssystems, der zu schweren Symptomen führen kann. „Ich war so krank, ich konnte nichts essen, ich konnte nichts machen“, berichtet sie weiter. Ob Applegate noch immer an den Folgen der Erkrankung leidet ist nicht bekannt. Auf dem offiziellen Instagram-Profil des Podcasts steht allerdings zu lesen, dass Teile der Sendung bereits 2023 aufgenommen wurden.