Stars Christina Applegate schreibt an ihren Memoiren

Christina Applegate - Screen Actors Guild Award 2023 - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2024, 08:00 Uhr

Christina Applegate wird ihre Lebensgeschichte in einem neuen Buch erzählen.

Die 52-jährige Schauspielerin verriet dies während einer Folge ihres Podcasts ‘MeSsy’, den sie gemeinsam mit dem ‘Sopranos’-Star Jamie-Lynn Sigler moderiert und in dem auch ihr ‘Anchorman’-Co-Star Will Ferrell zu Gast war. Nachdem sie eine Anspielung auf ihre Mutter, die Schauspielerin Nancy Priddy, gemacht hatte, deutete Christina an: „Es wird im Buch vorkommen”. Als Will sie auf das Buch ansprach, fügte Christina hinzu: „Ich schreibe es gerade.”

Christinas Autobiografie wird vermutlich ihre frühen Tage als Kinderstar, ihren Aufstieg in Hollywood und ihren herzzerreißenden Kampf mit Multipler Sklerose beschreiben. Die Neuigkeit kommt, nachdem Christina ihre Liste der Dinge, die sie vor ihrem Tod noch tun möchte, veröffentlicht hat. In einem Post auf X – früher bekannt als Twitter – schrieb sie: „Es gibt Dinge, die ich in den Tagen, die mir noch bleiben, tun möchte. Ich möchte mit Shirley MacLaine arbeiten. Und mit Cher fotografieren!“

Christina ging 2021 mit ihrer MS-Diagnose an die Öffentlichkeit und enthüllte, dass bei ihr die Autoimmunerkrankung während der Dreharbeiten zur letzten Staffel ihrer Netflix-Show ‚Dead To Me‘ diagnostiziert wurde. Seitdem hat sie sehr offen über ihren Kampf mit der Krankheit gesprochen und kürzlich verraten, dass sie versucht, mit Humor damit umzugehen.