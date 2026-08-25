Stars Christina Hänni am Limit: Mama-Alltag bringt sie an ihre Grenzen

Christina Luft - Christina Haenni - Avalon - 2023 BangShowbiz

Bang Showbiz | 25.08.2026, 18:00 Uhr

Christina und Luca Hänni machen derzeit eine schwierige Phase mit ihrer kleinen Tochter durch.

Christina Hänni kommt im Alltag mit ihrer zweijährigen Tochter derzeit an ihre Grenzen.

Die ‚Let’s Dance‘-Profitänzerin hat es aktuell nicht leicht: Die Autonomiephase ihrer Tochter fällt mit der Kita-Eingewöhnung zusammen. „Leute, wir haben ein anderes Kind seit dieser Woche“, offenbarte Christina in ihrer Instagram-Story. Die Zweijährige gehe aktuell erst zweimal pro Woche in die Kita. Dass die Umstellung anstrengend werden würde, hätten Christina und ihr Mann Luca Hänni zwar erwartet. Das Ausmaß überraschte sie dennoch. „‚Terrible Two‘ trifft es nicht mal annähernd“, enthüllte die 36-Jährige.

Vor allem die Tage und Nächte seien momentan kräftezehrend. „Schlafen gehen wir um halb zehn. Mittagsschlaf wird gekämpft bis drei, vier. Und auch nur Mama und auch nur mit Geschrei“, erzählte Christina. Die emotionalen Ausbrüche ihrer Tochter bezeichnete sie als besonders heftig: „Die Zusammenbrüche, die wir haben, die sind vom Feinsten.“ Auch an Erholung sei derzeit kaum zu denken. „Ich glaube, ich bin morgens, wenn ich aufstehe, genauso müde, wie wenn ich abends schlafen gehe“, berichtete die TV-Beauty. Anschließend fand sie deutliche Worte für ihren aktuellen Zustand: „Leute, ich bin am Ar***. Ich kann’s nicht anders sagen, ich bin am Ende.“

Zusätzlich belastend sei, dass die Familie auch in der Öffentlichkeit mit der Situation konfrontiert werde. Bei einem Wutanfall ihrer Tochter in einem Geschäft hätten Passanten die Familie erkannt und zur Handykamera gegriffen. „Wenn dann noch Fotos und Videos im Laden von einem gemacht werden, weil man erkannt wird, dann kommt man echt an sein Limit!“, stellte Christina klar. Der Schlafmangel wirkt sich sogar auf die gemeinsamen Projekte mit Ehemann Luca aus: Das Paar war zu erschöpft, um die Abschlussfolge seines Podcasts ‚Don’t Worry, Be Hänni‘ aufzunehmen. Außerdem befürchteten die Stars, ihre Kleine könnte wieder aufwachen.