Richard Lugner mit 91 Jahren verstorben Christina „Mausi“ Lugner nimmt Abschied von ihrem „Lebensmensch“

Christina "Mausi" Lugner und ihr Ex-Mann Richard Lugner bei einer seiner Geburtstagsfeiern. (the/spot)

SpotOn News | 12.08.2024, 14:16 Uhr

"Richard war mein großes Vorbild und Lebensmensch, ich habe ihm viel zu verdanken": Christina "Mausi" Lugner trauert um ihren Ex-Mann Richard "Mörtel" Lugner: Er hinterlasse eine große Lücke.

Von 1991 bis 2007 war Christina "Mausi" Lugner (59) mit dem österreichischen Bauunternehmer Richard Lugner (1932-2024) verheiratet. Jetzt muss sie Abschied von ihrem Ex-Mann nehmen, der am Montag überraschend verstorben ist. In einem Statement, das Christina Lugner der österreichischen "Kronen Zeitung" am Montagmittag gab, drückt sie ihre tiefe Trauer über den Verlust des Vaters ihrer Tochter Jacqueline Lugner (30) aus.

"Er war mein Lebensmensch"

Sie habe demnach am Sonntag noch mit Lugner telefoniert. Er habe sie wegen der Laudatio zu seinen Geburtstagsfeierlichkeiten am 11. Oktober zurechtgewiesen. Die Trauer um ihren Ex-Ehemann sei unermesslich. "Richard war mein großes Vorbild und Lebensmensch, ich habe ihm viel zu verdanken", erklärte die Reality-TV-Persönlichkeit, die durch ihre Ehe mit der Wiener Opernball-Legende bekannt wurde. Abschließend erklärt sie in ihrem Statement: "Ruhe in Frieden, lieber Richard, du hinterlässt eine große Lücke, wir vermissen dich unendlich!"

Christina und Richard Lugner heirateten am 13. Juli 1991. Ihre gemeinsame Tochter wurde 1993 geboren. Davor war der Bauunternehmer bereits dreimal verheiratet gewesen. Seine fünfte Ehe mit Cathy "Spatzi" Lugner hielt von 2014 bis 2016. Die 34-Jährige verabschiedete sich in einem Instagram-Post von ihrem verstorbenen Ex-Mann. "Als mich die tragische Nachricht deines Todes heute Morgen erreichte, erlebte ich eine Schockstarre", schrieb sie. "Richard, du schienst auch für mich unsterblich zu sein."

Richard Lugner seit Juni zum sechsten Mal verheiratet

Am 1. Juni 2024 hatte Richard Lugner zum sechsten Mal geheiratet. Er gab in Wien seiner Partnerin Simone "Bienchen" Reiländer (42) das Jawort. Im Oktober 2021 waren die beiden bereits kurzzeitig miteinander verlobt gewesen. Zu Ostern 2024 feierten sie ihr Liebes-Comeback. Laut "Kronen Zeitung" sei für den bevorstehenden Herbst an seinem 92. Geburtstag am 11. Oktober eine große kirchliche Hochzeit im Stephansdom in Wien geplant gewesen. Seine sechste Ehefrau hat sich bislang noch nicht persönlich geäußert.