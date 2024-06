"Let's Dance"-Paar hat eine Tochter Christina und Luca Hänni verkünden Geburt ihres Babys

Luca Hänni und Christina Hänni lernten sich bei "Let's Dance" kennen und lieben. (eee/spot)

SpotOn News | 16.06.2024, 12:04 Uhr

Christina und Luca Hänni melden sich mit freudigen Neuigkeiten bei ihren Fans: Die beiden sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram verkündet das "Let's Dance"-Traumpaar die Geburt seiner Tochter.

Christina Hänni (ehemals Luft, 34) und Luca Hänni (29) sind zum ersten Mal Eltern geworden. Auf Instagram hat das "Let's Dance"-Traumpaar die Geburt seines Babys mit einem süßen Schwarz-weiß-Foto verkündet. Darauf sind jeweils eine Hand des Sängers und der Profitänzerin sowie der kleine Babyfuß ihrer Tochter zu erkennen. "Unsere Familienband hat eine neuen Bandleaderin", schreiben die Hännis dazu.

"Aus einem Duo wird ein Trio und der Ton wird von ihr ganz perfekt neu angegeben. Wir genießen unsere gemeinsame Kennenlernzeit und bedanken uns von Herzen für alle Glückwünsche und Gedanken an uns 3!", fügt das Paar hinzu.

"Let's Dance"-Kollegen und Stars gratulieren fleißig

Und ebendiese tummeln sich bereits in den Kommentaren. Die "Let's Dance"-Familie gratuliert prompt. "Herzlichen Glückwunsch. Liebe Christina und lieber Luca, freuen uns über diese wunderbare Nachricht", schreibt etwa Massimo Sinató (43). Weitere Glückwünsche gibt es von den ehemaligen Promi-Teilnehmerinnen und -Teilnehmern Pascal "Pommes" Hens (44), Lilly Paul-Roncalli (26) und Sharon Battiste (32).

"Wie schön!! Herzlichen Glückwunsch! Genießt diese besonderen allerersten Tage", kommentiert außerdem Jana Schölermann (37), die selbst erst kürzlich ihr zweites Kind zur Welt brachte. Ein weiteres "Herzlichen Glückwunsch" ist zudem von Moderatorin Vera Int-Veen (56) zu lesen.

Verliebt, verlobt, verheiratet – und nun Babyglück

Kennengelernt haben sich Christina und Luca Hänni 2020 in der 13. Staffel von "Let's Dance". Wenige Monate nach der RTL-Tanzshow gaben sie bekannt, in einer Beziehung zu sein. In der Schweizer Heimat des "Deutschland sucht den Superstar"-Siegers von 2012 kauften sich die beiden anschließend ein Haus und zogen zusammen. 2023 folgte die Verlobung, im Sommer haben die beiden geheiratet. Kurz vor Weihnachten 2023 gab das Paar die Schwangerschaft bekannt.