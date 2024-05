Stars Anne Hathaway: “In meinen 20ern habe ich mich verloren gefühlt” Anne Hathaway fühlt sich heute mit Anfang 40 wohler denn je. Die 41-jährige Schauspielerin hat verraten, dass sie sich heute „viel wohler in [ihrer] Haut“ fühlt als noch vor 20 Jahren. Die Oscar-Preisträgerin erzählte ‚Entertainment Tonight‘: „Ich fühle mich in meinen 40ern auf jeden Fall viel wohler in meiner Haut als in meinen 20ern. In […]