Film Christopher Nolan spricht über den ‚grundlegenden Fehler‘ der Filmkritik

Christopher Nolan - July 2023 - Getty Images - Oppenheimer Paris Premiere BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.08.2026, 14:30 Uhr

Christopher Nolan spricht über den 'grundlegenden Fehler' der Filmkritik.

Christopher Nolan ist der Ansicht, dass es einen „grundlegenden Fehler“ in der Filmkritik von Amateuren gibt.

Der 56-jährige Regisseur, der zuletzt ‚The Odyssey‘, seine Verfilmung des Epos ‚Odyssee‘ von Homer, inszenierte, hat sich gegen die häufige Kritik von Hobby-Filmzuschauern gewehrt. Im Gespräch mit dem Podcaster Zhong Shu erklärte Nolan: „Die Kritik, die Filmen allgemein oft entgegengebracht wird, lautet: ‚Oh, die Figur muss sympathisch gemacht werden, also wird die Figur auf verschiedene Weise manipuliert oder verändert.‘ Und das ist in gewisser Weise ein grundlegender Fehler der Filmkritik oder der Kritik am Geschichtenerzählen. Denn nur weil man den Mechanismus erkennen kann, wird dieser Mechanismus dadurch nicht ungültig.“ Er denke dabei eher an Amateurkritik, weil viele Menschen glaubten, sie hätten den Mechanismus erkannt, und deshalb meinen, er mache das Werk ungültig. Das könne bei bestimmten Elementen zutreffen, und die Filmsprache sowie die Regeln des Films entwickeln sich dadurch weiter. Wenn ein bestimmtes Stilmittel für das Publikum zu vertraut werde, müsse es verändert werden, so Nolan weiter: „Aber wir Filmemacher nutzen diese gemeinsame Sprache. Wir bauen auf diesem Verständnis auf. Unser Publikum hat viele Filme gesehen und versteht diese Sprache.“

Unterdessen lobte Matt Damon kürzlich Nolan und zeigte sich beeindruckt von dessen Vision für ‚The Odyssey‘. Der 55-jährige Schauspieler spielt in „The Odyssey“ Odysseus, den legendären griechischen König von Ithaka, und gab zu, von Nolans Ambitionen für das Projekt überwältigt gewesen zu sein. Damon, der in dem Film gemeinsam mit Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Zendaya und Charlize Theron zu sehen ist, sagte gegenüber ‚Collider‘: „Ich weiß nicht, wie er das gemacht hat. Ich weiß es wirklich nicht. Ich meine, die Menge an Vorstellungskraft, die nötig war, um diese Welt zu erschaffen, und wie bewusst jede Entscheidung getroffen wurde. Er sprach bereits bei unserem ersten Gespräch darüber und erklärte, dass es sich um einen Mythos handelt, um diese antike Welt, aber dass er sie gleichzeitig erden wollte. Deshalb ging es bei all diesen Gesprächen über die Kleidung, die verschiedenen Schichten und die Schmutzspuren um die umfassende Arbeit aller Abteilungen, diese Welt wirklich aufzubauen.“