Stars Anne Hathaway schwärmt von ihrem ‚Traumsohn‘ Tom Holland

Anne Hathaway - "The Odyssey" - Paris Premiere - Arrivals - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.07.2026, 12:00 Uhr

Anne Hathaway schwärmt von ihrem 'Traumsohn' Tom Holland.

Anne Hathaway hofft, dass all ihre Kinder einmal genauso „wunderbar“ werden wie ihr „Traumsohn“ Tom Holland.

Die 43-jährige Schauspielerin spielt in Christopher Nolans kommendem Epos ‚The Odyssey‘ die Penelope, Mutter von Telemachos, der von ‚Spider-Man‘-Star Tom Holland verkörpert wird. Hathaway, die mit ihrem Ehemann Adam Shulman bereits die Söhne Jonathan (10) und Jack (6) hat und derzeit ihr drittes Kind erwartet, zeigte sich von ihrem jüngeren Co-Star begeistert. In einem gemeinsamen Interview mit Tom Holland erklärte sie auf die Frage, wie sie ihre „Mutterenergie“ in den Film eingebracht habe: „Zunächst einmal muss ich als Mutter im echten Leben sagen, dass ich wirklich hoffe, all meine Kinder werden einmal so wunderbar wie mein Filmsohn. Tom ist wie ein Traumsohn. Und ehrlich gesagt ist das der Schlüssel dazu. Wir haben ein großartiges Drehbuch und brillante Schauspieler.“ Während Tom Holland vor Lachen beinahe sein Getränk ausspuckte, ergänzte sie schmunzelnd: „Außerdem mag ich Tom einfach wirklich sehr.“

Hathaway erzählte außerdem, dass sie, Tom Holland und Matt Damon, der im Film ihren Ehemann Odysseus spielt, vor allem eines verbunden habe: der Wunsch, Regisseur Christopher Nolan nicht zu enttäuschen: „Ich liebe Chris. Obwohl es ein riesiger, epischer Film ist, war die Atmosphäre geprägt von gegenseitiger Wertschätzung und Respekt. Ich glaube, keiner von uns wollte Chris enttäuschen. Deshalb haben wir alle versucht, unser Bestes zu geben und die Leidenschaft einzubringen, die nötig ist, um in einem Christopher-Nolan-Film mitzuspielen.“

Obwohl Hathaway sich wünscht, dass ihre Kinder einmal so werden wie Tom Holland, hatte sie bereits früher erklärt, dass sie nicht möchte, dass ihre Kinder schon in jungen Jahren selbst Schauspieler werden. Im März 2022 sagte sie dem ‚WSJ Magazine‘: „Ich würde es wahrscheinlich genauso handhaben wie meine Eltern bei mir: Man hat sein ganzes Leben Zeit, professioneller Schauspieler zu werden, aber man ist nur einmal ein Kind. Deshalb würde ich sie dazu ermutigen, zu lernen, Kurse zu besuchen und viel zu lesen. Ich würde allerdings deutlich davon abraten, zu früh mit einer Schauspielkarriere zu beginnen. Ich denke, sie sollten erst studieren können und dann selbst entscheiden, welchen Weg sie einschlagen möchten.“