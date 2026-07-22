Film Matt Damon erzählte Ben Affleck von ‚The Odyssey‘-Rolle, bevor er seine Frau informierte

Matt Damon - The Odyssey - London Photocall - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 22.07.2026, 19:00 Uhr

Matt Damon sprach mit Ben Affleck über seine Rolle in ‚The Odyssey‘, noch bevor er seiner Frau davon erzählte.

Der 55-jährige Schauspieler spielt in dem neuen epischen Fantasyfilm unter der Regie von Sir Christopher Nolan an der Seite von Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Zendaya und Charlize Theron mit. Matt verriet nun, dass er die Neuigkeit zuerst Ben mitteilte, seinem früheren Co-Star und Freund aus Kindheitstagen.

Bei einem Auftritt in ‚100 Questions With Tom Simons‘ erzählte Matt: „Ich rief sofort meine Frau an, aber sie war gerade in einer Zoom-Konferenz und konnte deshalb nicht ans Telefon gehen. Also rief ich Ben Affleck an.“ Auf die Frage, wie Ben auf seine Besetzung reagiert habe, antwortete Matt: „Er ist völlig ausgeflippt. Ich telefonierte ungefähr eine halbe Stunde lang mit ihm. Sie waren gerade im Büro in Los Angeles. Dann legte ich auf, und eine Minute später schrieb mir meine Frau die Nachricht: ‚Warum hast du es mir nicht zuerst erzählt?'“ Matt, der im Laufe der Jahre in mehreren Filmen gemeinsam mit Ben zu sehen war, darunter ‚Good Will Hunting‘ aus dem Jahr 1997, stellte daraufhin klar: „Ben war in ihr Büro gerannt, um es ihr zu erzählen.“

Matt hatte zuvor erklärt, dass er mit seiner Frau einmal eine Auszeit von der Schauspielerei „ausgehandelt“ habe, Nolan seine Pläne jedoch durchkreuzt habe. Der Schauspieler hatte nach Gesprächen mit seiner Frau Luciana zugestimmt, eine Pause vom Filmgeschäft einzulegen. Diese Vereinbarung galt allerdings nur so lange, bis Christopher ihm eine Rolle in dem Thriller ‚Oppenheimer‘ aus dem Jahr 2023 anbot. Matt, der seit 2005 mit Luciana verheiratet ist, sagte gegenüber ‚Entertainment Weekly‘: „Das wird erfunden klingen, aber es ist tatsächlich wahr. Ich hatte tatsächlich in einer Paartherapie ausgehandelt – und das ist eine wahre Geschichte –, dass es nur eine einzige Ausnahme von meiner Auszeit geben würde: falls Chris Nolan anruft. Und das, ohne zu wissen, ob er überhaupt an etwas arbeitete, weil er einem nie etwas erzählt. Er ruft einen einfach völlig unvermittelt an. Und deshalb war das bei uns zu Hause ein ganz besonderer Moment.“