Stars Christopher Walken: Ich habe keine Hobbys

Bang Showbiz | 21.01.2025, 11:00 Uhr

Der 81-jährige Schauspieler macht nichts anderes als vor der Kamera zu stehen.

Christopher Walken hat keinerlei Hobbys.

Der 81-jährige Schauspieler gibt zu, dass er außer seinem Job eigentlich nichts besonders gerne macht. Seine Freizeit verbringt der Filmstar deshalb weder mit Sport noch mit Reisen oder anderweitigen Aktivitäten. Wenn er könnte, so Walken, dann würde er wahrscheinlich immer vor der Kamera stehen. Insbesondere das Auswendiglernen seiner Textzeilen stelle für den ‚Sleepy Hollow‘-Darsteller „Glückseligkeit“ dar. Der ‚60 Seconds‘-Kolumne der Zeitung ‚Metro‘ erklärte Walken auf die Frage, ob er das Schauspielern immer noch mag: „Sicher. Ich hätte nicht viel anderes zu tun, wenn ich dann und wann zur Arbeit gehen würde.“ Auf die Frage, womit er seine Zeit sonst so verbringe, antwortete er: „Ich habe gerne ein Drehbuch, an dem ich arbeite. Ich habe nicht viel zu tun. Ich habe keine Kinder. Ich habe keine Hobbys. Ich reise nicht gerne. Schauspieler reisen sowieso und normalerweise sind das interessante Orte. Also mache ich sowas nicht, aber wenn ich ein Drehbuch auswendig lerne, in meiner Küche, dann ist das Glückseligkeit.“

Der ‚Pulp Fiction‘-Star wird laut eigener Aussage immer wieder mit Textzeilen des Quentin-Tarantino-Klassikers aus dem Jahr 1994 konfrontiert. Seine Rolle des Kriegsveteranen Captain Koons hat scheinbar so einen Eindruck hinterlassen, dass ihn Fans sogar im Dampfbad darauf ansprechen. „Die Leute zitieren das oft“, erzählt Walken im Interview. „Ich arbeitete irgendwo und ging ins Dampfbad des Hotels. Ich ging hinein und da waren diese jungen Typen. Es waren ungefähr ein Dutzend Typen im College-Alter. Und ich setzte mich hin und plötzlich rezitierte einer von ihnen meine Rede über die Uhr. Er erinnerte sich daran. Es war bizarr in einem Raum voller Typen in Handtüchern zu sitzen und meine Rede zu hören!“