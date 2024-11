Stars Ciara: Sie wünscht sich fünf Kinder

Ciara - 2024 Baby2Baby Gala - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.11.2024, 16:00 Uhr

Ciara erzählte, dass sie noch „etwas Zeit braucht“, bevor sie ein weiteres Mal Mutter wird.

Die 39-jährige Sängerin zieht Future Zahir Wilburn (10) mit ihrem Ex-Verlobten, Rapper Future, groß, sowie hat die Kinder Sienna ( 7), Win (4) und die 10 Monate alte Amora mit ihrem Ehemann Russell Wilson.

Das Paar möchte noch ein weiteres Kind bekommen, um insgesamt fünf zu haben. Ciara witzelte in einem Interview gegenüber ,PEOPLE‘ bei der Baby2Baby-Gala 2024: „Oh mein Gott, es ist aufgedreht. An jeder Ecke habe ich ein Kind. Oh mein Gott, bete manchmal für mich.“ Die Prominente fügte hinzu: „Russ läuft immer so herum und sagt so etwas wie ‚Cinquo‘. Und ich sage dann nur so: ‚High Five, ich liebe dich auch.‘ Ich meine, hör zu, ich denke, dass wir es bis fünf schaffen werden, aber diese Mutter braucht etwas Zeit. Nur ein bisschen.“ Die ,Goodies’-Künstlerin hatte vor kurzem über ihr „chaotisches“ Leben mit vier Kindern gesprochen, gab dabei jedoch zu, dass sie es um nichts in der Welt ändern würde: „Es ist die unglaublichste Zeit mit meinen Babys gewesen. Ich dachte mir: ‚Darum geht es im Leben.‘ Also die kleinen Freuden des Lebens. Ich bin so dankbar für diese Momente, in denen ich von dem verrückten Zeitplan wegkomme und diese demütigenden Momente erleben kann, in denen es einfach darum geht, Mutter zu sein. Jeder Tag ist nonstop, aber es ist chaotisch, aber ich würde es gar nicht anders haben wollen. Der erste Sommer [mit] vier Kindern ist also verrückt, aber wir kommen gut zurecht. Wir schaffen das.“