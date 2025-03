Musik CMAT: Kritik an der Unterdrückung von Frauen in der Musikindustrie

CMAT - March 2025 - BRIT Awards - O2 Arena - London - Avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.03.2025, 11:00 Uhr

CMAT findet, dass Frauen in der Musikbranche „so lange unterdrückt“ wurden.

Die 29-jährige Hitmacherin, die mit bürgerlichem Namen Ciara Mary-Alice Thompson heißt, ist „ein sehr großer Fan“ der mit dem BRIT Award ausgezeichneten Mädchenband The Last Dinner Party.

CMAT erklärte in einem Interview mit ‚NME‘: „Ich bin ganz offen ein großer Fan von The Last Dinner Party, sie sind so ein Vorbild für mich. Früher war weit und breit keine Frau zu sehen.“ Die Sängerin kritisierte, dass von Frauen geleitete Acts in der Indie-Musikszene jahrelang „nicht sichtbar“ sein durften. Der Star sagte: „Es gab keine Frauen in der Indie-Musik, weil sie nicht sichtbar sein durften.“ Sie fügte hinzu, dass ihr „das Herz aufgehe“, wenn sie heute viele Frauen sehe, die mit ihrer Musik große Erfolge feiern. Künstlerinnen seien ihrer Meinung nach jahrelang unterdrückt worden: „Ich denke, es hat damit zu tun, dass Frauen so lange unterdrückt wurden und so viele Eintrittsbarrieren hatten.“ Unterdessen verkündete die ‚I Don’t Really Care For You‘-Musikerin gegenüber ihren Fans, dass sie an neuer Musik arbeite.