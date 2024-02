Stars Cillian Murphy: Stolz auf irische Wurzeln

Cillian Murphy - BAFTAs 2024 - London - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 19.02.2024, 16:00 Uhr

Cillian Murphy fragte nach der Entgegennahme seines BAFTA-Awards scherzhaft, ob er ein „Rebellenlied“ singen solle, um zu beweisen, was für ein „stolzer Ire“ er sei.

Der in Cork geborene Schauspieler erhielt den Preis für den besten Schauspieler für seine Titelrolle als Physiker J Robert Oppenheimer in Christopher Nolans ‚Oppenheimer‘, der bei den 77. BAFTAs am Sonntag (18. Februar) in der Londoner Royal Festival Hall sieben Preise abräumte. Er machte die Bemerkung auf einer Pressekonferenz der Gewinner.

Auf die Frage eines Journalisten eines Radiosenders in Irland, ob er jemanden aus seiner Heimat grüßen wolle, antwortete Cillian: „Hallo an alle, und ich bin ein wirklich stolzer Ire – natürlich bin ich das. Und es bedeutet mir sehr viel, Ire zu sein. Ich weiß nicht, was ich sonst sagen soll – soll ich ein Rebellenlied singen?“ Er fügte über den großen Erfolg von ‚Oppenheimer‘ und sie vielen Preisen hinzu: „Ich meine, es ist ein bisschen überwältigend – ich glaube nicht, dass es bei irgendjemandem von uns irgendwie angekommen ist. Es ist überwältigend. Ich bin begeistert und ein wenig schockiert. Fragen Sie mich in ein paar Stunden – vielleicht ist es besser.“

Über die Rekordverkäufe von ‚Oppenheimer‘ an den Kinokassen sagte er: „Ich denke, es ist ein großartiges Spiegelbild über den Zustand des Kinos heutzutage. Dies ist ein sehr komplexer und herausfordernder R-Rated-Film über einen Physiker, über eine sehr, sehr dunkle Periode in unserer Geschichte – und dass die Leute massenhaft gekommen sind, um ihn zu sehen, und dass die Leute mich auf der Straße treffen und sagen, dass sie den Film fünf oder sechs Mal gesehen haben – Männer und Frauen, Jung und Alt –das ist erschütternd und sehr demütigend, und es war ein wirklich großartiges Jahr für den Film, wie wir heute Abend gesehen haben.“