Stars Cindy Crawfords Sohn Presley Gerber mit 27 Jahren gestorben

Presley Gerber - Paul Archuleta/Getty Images - Los Angeles - November 2021 BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.09.2026, 14:00 Uhr

Presley Gerber ist im Alter von 27 Jahren gestorben.

Das Model, Sohn von Cindy Crawford und dem Geschäftsmann Rande Gerber, starb nach Angaben des Gerichtsmedizinischen Instituts von Los Angeles County in einer Entzugsklinik. Ein Sprecher der Familie bestätigte den Tod gegenüber ‚People‘. „Die Familie bittet während dieser sehr schwierigen und schmerzhaften Zeit um Privatsphäre“, hieß es im Namen von Cindy und Rande Gerber sowie Presleys Schwester Kaia Gerber. Eine Todesursache wurde zunächst nicht bekannt gegeben. Laut ‚TMZ‘ steht eine Autopsie noch aus.

Presley hatte in der Vergangenheit offen über seine psychischen Probleme und seinen Kampf mit Drogenmissbrauch gesprochen. Dabei äußerte er auch den Wunsch, seine eigenen Erfahrungen zu nutzen, um anderen Menschen in ähnlichen Situationen zu helfen. Bei einem Auftritt im Podcast ‚Studio 22‘ erzählte er von seinen Erfahrungen mit Depressionen und weiteren psychischen Belastungen. Wenn er auch nur einem Menschen dabei helfen könne, einen Zustand zu überwinden, in dem er sich selbst einmal befunden habe, sei das für ihn bereits viel wert.

Die Unterstützung anderer war für Presley nach eigener Aussage zu einem wichtigen Lebensziel geworden. Psychische Gesundheit sei ein „unglaublich großer Teil“ seines Lebens und etwas, mit dem er sich rund um die Uhr auseinandersetze. „Genau das ist es, was ich wirklich tun möchte: Menschen helfen“, sagte er. Dabei spiele es keine Rolle, ob jemand unter Depressionen oder anderen Problemen leide. Entscheidend sei für ihn, Betroffenen ohne Verurteilung zu begegnen. Presley hoffte insbesondere, dass andere aus seinen eigenen Erfahrungen lernen könnten. „Ich habe eine Menge Dinge gesehen und sehr viel gelernt“, erklärte er. „Ich hoffe, dass ich die Fehler gewissermaßen für andere Menschen bereits gemacht habe, damit sie nicht dieselben Fehler machen müssen.“

Erst im September hatte auch seine Schwester Kaia Gerber darüber gesprochen, wie sich Presleys Kampf mit der Sucht auf sie und die gesamte Familie ausgewirkt habe. „Wenn so etwas in einer Familie passiert, bringt es irgendwie alle auf dieselbe Ebene“, sagte die 25-Jährige gegenüber ‚Vogue‘. Die schwierige Situation habe auch ihr eigenes Verhalten geprägt. Kaia habe früh begonnen, sich selbst als diejenige wahrzunehmen, die möglichst unkompliziert sein müsse und keine zusätzliche Hilfe verlangen dürfe. „Es fühlte sich einfach nach zu viel an, zwei Kinder zu haben, die beide Unterstützung brauchten“, erklärte sie. Deshalb habe sie versucht, ihre eigenen Bedürfnisse zurückzustellen und ihre Familie nicht zusätzlich zu belasten.