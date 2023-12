Film Claire Foy: Peinliche Vorfreude auf die ‚All of Us Strangers‘-Dreharbeiten

Claire Foy - December 2023 - Famous - British Independent Film Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 21.12.2023, 13:00 Uhr

Die Schauspielerin enthüllte, dass sie eine „peinliche Vorfreude" verspürte, zusammen mit den Stars in 'All of Us Strangers' mitzuspielen.

Claire Foy enthüllte, dass sie eine „peinliche Vorfreude“ verspürte, zusammen mit Andrew Scott, Paul Mescal und Jamie Bell in ‚All of Us Strangers‘ mitzuspielen.

Die 39-jährige Schauspielerin ist in Andrew Haighs romantischem Fantasyfilm mit von der Partie und verriet, dass sie sich bei der Zusammenarbeit mit ihren Co-Stars „im Zaum“ halten musste.

Claire verriet in einem Interview gegenüber ‚IndieWire‘: „Ich hakte hier viele Schauspieler auf meiner Wunschliste ab. Ich verspürte eine peinliche Vorfreude, mit den dreien in dem Film sein zu können. Ich bin kein Fangirl gewesen! Ich habe es geschafft, mich im Zaum zu halten. Das waren auf jeden Fall einige sehr aufregende Tage.“ Der Star lobte insbesondere zudem den ‚Billy Elliot‘-Darsteller Jamie, wobei sie sich unbedingt gewünscht habe, dass er sich dem Cast anschließt, nachdem sie erfuhr, dass der Regisseur ihn wegen der Rolle angesprochen hatte. Die ‚The Crown‘-Schauspielerin fügte hinzu: „Als ich hörte, dass Andrew es Jamie anbieten würde, dachte ich mir nur: ‚Oh mein Gott, ich wünschte, ich wüsste das nicht, denn wenn er jetzt nein dazu sagt, dann werde ich enttäuscht sein. Er ist ein so offener, emotionaler, freundlicher, lustiger, einfach brillanter Mensch. Das war sofort spürbar. Ich dachte, dass er spitze ist. Er ist als Mensch keine Enttäuschung.“ In dem Film spielt Scott die Rolle des schwulen Schriftstellers Adam, der eine Beziehung mit seinem rätselhaften Nachbarn Harry (Mescal) beginnt, die ihm dabei hilft, den Tod seiner Eltern (gespielt von Foy und Bell) überwinden zu können.