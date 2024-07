Film Paul Mescal: ‘Gladiator II’-Rolle war innerhalb weniger Minuten eingetütet

BAFTAS 2024 - red carpet - Paul Mescal - Feb 24 BangShowbiz

Bang Showbiz | 02.07.2024, 10:00 Uhr

Paul Mescal wurde eine Rolle in ‘Gladiator II’ angeboten, nachdem er dessen Regisseur Ridley Scott nur eine halbe Stunde lang getroffen hatte.

Der 28-jährige ‚Normal People’-Schauspieler hatte den 86-jährigen ‘Blade Runner’-Filmemacher Ridley dank seiner Rolle in dem schlüpfrigen BBC-Drama bereits zu einem Fan gemacht und sagte, ihr erstes Treffen sei reibungslos verlaufen, da sie schließlich über seine Vergangenheit als Gaelic-Football-Spieler sprachen.

Paul sagte gegenüber ‘Vanity Fair’: „Wir sprachen etwa 20 bis 30 Minuten. Ich wollte von ihm eine Vorstellung davon bekommen, worum es in der Geschichte gehen würde, also sprachen wir etwa 15 Minuten darüber und dann weitere 10 Minuten über den Sport, den ich als Kind gespielt habe – Gaelic Football. Vielleicht hat mir das dabei geholfen, da ich es gewohnt bin, körperlich aktiv zu sein. Soweit ich mich erinnere, kam das Angebot wahrscheinlich zwei oder drei Wochen später.“

Der Darsteller wird Lucius spielen – den Sohn von Connie Nielsens Lucilla – in der Fortsetzung von ‘Gladiator‘, die damit beginnt, dass er als junger Erwachsener in der nordafrikanischen Region Numidien lebt, wohin er als Kind von seiner Mutter geschickt wurde, da diese Region knapp außerhalb der Reichweite des Römischen Reiches lag. Lucius wird dann als Gladiator nach Rom zurückgebracht, wo er sich neue Feinde macht und wieder mit seiner Mutter zusammenkommt.

Mescal verrät zudem, warum er dachte, er sei für die Rolle geeignet: „Meine Nase ist einfach irgendwie römisch. Sie ist also in diesem Zusammenhang nützlich. Die Nase, die ich in der weiterführenden Schule absolut gehasst habe – und für die ich immer gehänselt wurde – war sehr, sehr nützlich, als Ridley jemanden für ‚Gladiator II‘ brauchte.“