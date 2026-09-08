Musik Cliff Richard kündigt sein 48. Studioalbum ‚Only Number Ones‘ an

Cliff Richard Only Number Ones album cover - LD Comms - Sept 26 - ONE USE BangShowbiz

Bang Showbiz | 08.09.2026, 09:00 Uhr

Der britische Sänger bringt Ende November ein neues Album voller Lieblingshits heraus.

Cliff Richard veröffentlicht am 27. November sein 48. Studioalbum ‚Only Number Ones‘.

Darauf gibt der britische Popsänger einigen seiner liebsten Nummer-eins-Hits aus acht Jahrzehnten seinen ganz persönlichen Stempel. Zu den Klassikern und zeitgenössischen Songs auf dem Album gehören unter anderem ‚Spirit In the Sky‘, ‚Oh Pretty Woman‘, ‚Return To Sender‘ und ‚Sign of the Times‘. Außerdem hat Richard eine neue Version von ‚White Christmas‘ aufgenommen.

Der 85-Jährige erklärte, er habe Warner Music vorgeschlagen, ein Album mit Songs aufzunehmen, die es auf Platz eins geschafft hatten. „Gott sei Dank haben sie zugestimmt!“, zeigte er sich erleichtert. Über den Entstehungsprozess verriet er: „Ich habe mir Dutzende Songs angehört und zwölf meiner Favoriten ausgewählt. Dieses Album ist meine Hommage an großartige Künstler, die wunderbare Titel aufgenommen haben, die die Nummer-eins-Position erreicht haben.“ Produziert wurde ‚Only Number Ones‘ von Sam Hollander und Josh Edmondson. Die Aufnahmen fanden im Februar dieses Jahres statt.

Das Album erscheint außerdem als Deluxe-Edition. Diese enthält alle 14 ursprünglichen Nummer-eins-Hits von Cliff Richard. Dazu gehören ‚Living Doll‘, ‚Bachelor Boy‘, ‚The Young Ones‘, ‚Summer Holiday‘, ‚Congratulations‘ und ‚We Don’t Talk Anymore‘. Hinzu kommen seine drei Weihnachts-Nummer-eins-Hits ‚Mistletoe and Wine‘, ‚Saviours Day‘ und ‚The Millennium Prayer‘.

Richard ist hinter den Beatles und Elvis Presley der drittmeistverkaufte Künstler in der Geschichte der britischen Single-Charts. Nun können Fans außerdem seinen 86. Geburtstag gemeinsam mit ihm bei einem Afternoon Tea feiern. Die Veranstaltung findet am 15. Oktober – einen Tag nach seinem tatsächlichen Geburtstag – im InterContinental Hotel in der Park Lane in London statt. Fans, die zwischen Dienstag (8. September) um 9 Uhr und dem 17. September um 14 Uhr britischer Zeit eine beliebige Version von Richards Album ‚Only Number Ones‘ im offiziellen Shop vorbestellen, erhalten die Chance, Tickets für die Afternoon-Tea-Veranstaltung zu kaufen.