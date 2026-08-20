Stars Sam Smith: Madonnas Musik ist für queere Menschen ‚ein Rettungsanker‘

Sam Smith - Oslo, Norway 2023 - avalon BangShowbiz

Bang Showbiz | 20.08.2026, 19:00 Uhr

Sam Smith sagt, Madonnas Musik sei für queere Menschen ein entscheidender „Rettungsanker“ – und auch für Sam selbst als Künstler eine wichtige Stütze.

Der 34-jährige ‚Stay With Me‘-Star bezeichnete die ‚Like a Virgin‘-Ikone als eine Art „Mutterfigur“, die sich konsequent für die LGBTQ+-Community einsetze – und Sam in einem Moment unterstützte, in dem diese Hilfe besonders gebraucht wurde.

In der ‚Zane Lowe Show‘ auf Apple Music 1 sagte Sam: „Madonna ist meine Mutter. Sie ist einfach unfassbar f****** großartig.“ Madonna meldete sich bei Sam, sobald sie von der heftigen Kritik an Sams Zusammenarbeit mit Kim Petras bei ‚Unholy‘, dem dazugehörigen Musikvideo und den Auftritten mit dem Song erfahren hatte. Diese waren wegen ihrer provokanten Bildsprache und queeren Themen kritisiert und sogar der Teufelsanbetung bezichtigt worden. Sam sagte: „Madonna hat, sobald das passiert ist, dafür gesorgt, dass sie mich erreicht. Und sie weiß sehr genau über Nachrichten aus der queeren Community Bescheid und darüber, was dort passiert, [und was] mit den Künstlern innerhalb der Community passiert.“

Über Madonnas langjähriges Engagement für die LGBTQ+-Community sagte Sam: „Das spürt man in ihrer Musik. Ihre Musik ist ein Rettungsanker für queere Menschen. Und wenn man sich all ihre verschiedenen Ären anschaut, ihre Ausdauer und wie sie einfach immer und immer und immer weitergemacht hat – das finde ich unglaublich inspirierend.“ Sam fügte auch hinzu, Madonnas Einfluss auf ihn gehe weit über bloßes Fansein hinaus: „Ich glaube, viele queere Menschen finden [ihre Musik] inspirierend. Und sie spendet mir nicht nur in meinem Privatleben Trost, sondern auch in meiner Musik.“

Die Queen of Pop überreichte Sam und der 33-jährigen Kim Petras bei den Grammys 2023 den Preis für die beste Pop-Duo-/Gruppenperformance für ‚Unholy‘. Dabei würdigte sie angesichts der Kontroversen den „Mut“ des Duos. Auf der Bühne sagte sie: „Seid ihr bereit für ein bisschen Kontroverse? Kommt schon, Leute, macht ein bisschen Lärm. Ihr schlaft ja hier drüben fast ein.

Also, Folgendes habe ich nach vier Jahrzehnten im Musikgeschäft gelernt: Wenn sie euch schockierend, skandalös, schwierig, problematisch, provokant oder gefährlich nennen, dann seid ihr definitiv auf dem richtigen Weg. Ich bin hier, um all den Rebellen da draußen zu danken, die neue Wege beschreiten und dafür die ganze Kritik einstecken. Ihr müsst wissen – all ihr Unruhestifter da draußen –, ihr müsst wissen, dass euer Mut nicht unbemerkt bleibt. Ihr werdet gesehen, ihr werdet gehört und vor allem: Ihr werdet geschätzt.“

Sam und die 68-jährige Madonna schrieben kurz nach den Grammys schließlich gemeinsam den Song ‚Vulgar‘. Darin eigneten sie sich das Wort wieder an, nachdem es zuvor benutzt worden war, um Sams Outfits zu beschreiben.