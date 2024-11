Ohne Sylvester Stallone „Cliffhanger“-Reboot: Erstes Foto zeigt Lily James in luftiger Höhe

Hauptdarstellerin im kommenden "Cliffhanger"-Reboot: Lily James. (lau/spot)

SpotOn News | 01.11.2024, 16:00 Uhr

Die Dreharbeiten zu einem neuen "Cliffhanger"-Film haben in Österreich begonnen. Hauptdarstellerin Lily James bewegt sich auf einem ersten Bild von der Produktion in schwindelerregenden Höhen.

Der Bergsteiger-Film "Cliffhanger – Nur die Starken überleben" mit Sylvester Stallone (78) gehört zu den absoluten Klassikern seines Genres. In den Dolomiten haben nun die Dreharbeiten zum "Cliffhanger"-Reboot mit Pierce Brosnan (71) und "Pam & Tommy"-Star Lily James (35) in den Hauptrollen begonnen. Hauptdarstellerin James teilte auf Instagram einige Bilder vom Dreh, die sie in luftigen Höhen zeigen.

Lily James hat "die Zeit meines Lebens"

Auf einem der Fotos hängt die Hollywood-Schauspielerin an einer Felswand. Im dazugehörigen Post-Text schreibt sie: "Ich habe die Zeit meines Lebens in den Bergen von Österreich verbracht." Sie könne es kaum erwarten, dem Publikum den fertigen Film zu präsentieren. Auch ein zweites, auf Instagram veröffentlichtes Bild zeigt James beim Dreh, wie sie die Berge hinaufblickt.

Ursprünglich sollte Actionstar Sylvester Stallone auch für den neuen "Cliffhanger"-Film zurückkehren. Doch er verließ das Projekt wieder, nachdem er anfänglich als Hauptdarsteller vermeldet worden war. Neben James wird Ex-007 Pierce Brosnan eine Hauptrolle spielen.

Brosnan verkörpert Ray Cooper, einen erfahrenen Bergsteiger und den Vater der von James gespielten Figur. Als Ray mit dem Sohn eines Milliardärs während eines Wochenendausflugs gekidnappt wird, muss seine Tochter Naomi über sich hinauswachsen, und einen vorherigen, traumatischen Kletterunfall überwinden, um ihre Familie zu retten, wie es in einer Handlungsbeschreibung heißt, aus der das Branchenmagazin "Variety" zitiert.

Regie führt der durch Liam-Neeson-Filme wie "Non-Stop" oder "Unknown Identity" bekannt gewordene spanische Regisseur Jaume Collet-Serra (50) nach einem Drehbuch von Ana Lily Amirpour ("The Bad Batch", 48).