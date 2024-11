Film Colin Farrell: Details zur Batman-Fortsetzung

Colin Farrell - HBO's "The Penguin" New York Premiere - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 10.11.2024, 17:44 Uhr

Der 48-jährige Schauspieler hat bisher noch kein Drehbuch für den zweiten Teil der Comicverfilmung erhalten.

Colin Farrell hat bisher noch kein Drehbuch für ‚The Batman 2‘ erhalten.

Der 48-jährige Schauspieler verkörperte 2022 im ersten Teil der Comicverfilmung den Charakter Oz Cobb und dessen Bösewicht-Alter-Ego der Pinguin. Obwohl Farrell bereits davon gehört hat, dass seine Rolle auch in der Fortsetzung auftauchen soll, sei laut dem Hollywoodstar noch kein Script in seinem Postfach gelandet. Fest steht bereits, dass das von Regisseur Matt Reeves inszenierte Sequel erneut Robert Pattinson in der Titelrolle zeigen wird. In der SiriusXM-Radiosendung ‚The Jess Cagle Show with Julia Cunningham‘ verriet Farrell über ‚The Batman 2‘: „Ich habe keine Ahnung, worum es im zweiten Film gehen wird. Ich habe gehört, dass der Pinguin auftauchen soll. Ich habe noch nichts gelesen. Es wäre interessant zu sehen, an welchem Punkt wir starten. Es wurden so viele Grundsteine gelegt. Es wäre interessant zu sehen, wohin es dann geht, versteht ihr? Aber er [der Pinguin] wäre sehr anders.“

Im September hatte Filmemacher Reeves angekündigt, dass ‚The Batman‘ eine Trilogie werden solle. Im Gespräch mit ‚Collider‘ verriet er: „Ja, das ist weiterhin der Plan. Ich meine, wir bleiben sehr nah an dem Weg, den wir uns vorgestellt haben.“