Seltener gemeinsamer Auftritt Colin Farrell zeigt sich bei „The Penguin“-Premiere mit Sohn Henry

Colin Farrell ist mit seinem jüngeren Sohn Henry zur Premiere von "The Penguin" erscheinen. Sein älterer Sohn James blieb dem Event fern. (paf/spot)

SpotOn News | 18.09.2024, 10:51 Uhr

Colin Farrell ist mit seinem Sohn Henry zur Premiere von "The Penguin" erschienen. Auf dem roten Teppich präsentierte er sich mit dem jüngeren seiner beiden Söhne im Anzug. Sein älterer Sohn James fehlte.

Colin Farrell (48) ist mit seinem Sohn Henry (14) zur New Yorker Premiere der HBO-Serie "The Penguin" erschienen. Bei dem Event am Dienstag (17. September) zeigte er sich erstmals seit den Oscars 2023 mit seinem jüngeren Nachwuchs auf einem roten Teppich.

Vater und Sohn präsentierten sich in Anzügen

Für den Auftritt wählte der Schauspieler einen Nadelstreifenanzug in Schwarz, unter dem er ein weißes Hemd trug. Dazu kombinierte er eine schwarze Krawatte. Sein Sohn posierte in einem schwarzen Anzug und Hemd derselben Farbe neben seinem Vater für die Kameras. Auf den Fotos fielen dem Sohn von Colin Farrell und dessen Ex-Partnerin Alicja Bachleda-Curuś (41) einige Strähnen seiner Kurzhaarfrisur ins Gesicht.

Colin Farrell ließ sich bei der gestrigen Premierenfeier zudem mit seinen Co-Stars der Drama-Serie ablichten. Auf Fotos ist der Schauspieler unter anderem mit Cristin Milioti (39) und Rhenzy Feliz (26) zu sehen. Auch der erweiterte Cast, darunter Clancy Brown (65) und Theo Rossi (49), war bei dem Red-Carpet-Auftritt anwesend. Zusammen feierten sie die am Freitag (19. September) bevorstehende Premiere des Spinoffs von "The Batman" (2022). In Deutschland soll sie ab dem 20. September auf Sky und dem Streamingdienst Wow zu sehen sein.

Ältester Sohn von Farrell fehlte bei der Premiere

Im Gegensatz zu den Schauspielern und seinem Bruder war Colin Farrells älterer Sohn James (21) nicht bei der Premierenfeier dabei. Anfang August sprach der Schauspieler erstmals ausführlich über die Erkrankung seines Sohns, den er gemeinsam mit seiner ehemaligen Partnerin, dem Model Kim Bordenave (52), hat. Ihr Kind wurde mit dem genetisch bedingten Angelman-Syndrom geboren, das mit Entwicklungsverzögerungen verbunden ist.