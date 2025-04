Film Ben Affleck: ‚The Accountant‘-Figur hat ihn ’nie verlassen‘ Ben Affleck sagt, dass Christian Wolff, sein Charakter aus ‚The Accountant 2‘, ihn „nie verlassen“ hat. Der 52-jährige Star, der den autistischen Buchhalter erstmals in dem ursprünglichen Actionthriller von 2016 spielte, wird seine Rolle in der kommenden Fortsetzung wieder aufnehmen. In dem Film wird sich der Charakter mit seinem entfremdeten, aber hochgradig tödlichen Bruder Braxton […]