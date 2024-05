"Ihr Frauen seid heiß" Coming-out in TV-Show: Dannii Minogue identifiziert sich als queer

SpotOn News | 03.05.2024, 20:00 Uhr

Dannii Minogue hat in der ersten queeren Frauen-Datingshow Großbritanniens mit einem persönlichen Coming-out überrascht. Demnach identifiziert sich die Schwester von Kylie Minogue selbst als queer.

Dannii Minogue (52) zählt sich zur queeren Community: Zum Start einer neuen TV-Show namens "I Kissed A Girl" berichtet die kleine Schwester von Kylie Minogue (55), die die Sendung moderiert, dass sie sich selbst ebenfalls als queer identifiziere.

"I Kissed A Girl" ist die erste Datingshow für queere Frauen in Großbritannien überhaupt. In der Reality-Serie leben zehn Single-Frauen zusammen in einer Luxus-Villa in Italien – und hoffen darauf, sich näherzukommen. Die Show ist ein Nachfolger zu "I Kissed A Boy", einem Format für homosexuelle Männer, das Dannii Minogue 2023 ebenfalls moderiert hat. Die Sängerin und Schauspielerin sagt laut "Daily Mail", es sei "surreal", dass es bisher noch keine Show für lesbische oder bisexuelle Frauen gegeben habe. Es sei "so wichtig" auch queere Frauen in der Dating-Welt zu sehen, so Minogue weiter. "Wir brauchen das."

"Ihr Frauen seid heiß. Das wisst ihr. Ich liebe es."

Dabei spricht Minogue vielleicht auch von sich selbst. In der ersten Folge der Show offenbart sie den Frauen laut des Berichts nämlich: "Ich identifiziere mich auf eine merkwürdige Art und Weise als queer." Auf die Frage, ob sie sich von Frauen angezogen fühle, antwortet sie lachend: "Ihr Frauen seid heiß. Das wisst ihr. Ich liebe es. Dafür bin ich hier. Ist das eine Antwort?"

Offiziell war die Australierin bisher nur mit Männern zusammen gewesen, darunter der kanadische Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve (53) und der englische Rugby-Spieler Kris Smith (45), mit dem sie einen Sohn hat.