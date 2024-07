Musik Kylie Minogue: Große Emotionen im Londoner Hyde Park

Kylie Minogue Performs At BST Hyde Park - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 15.07.2024, 10:00 Uhr

Kylie Minogue wurde emotional, als sie darüber nachdachte, dass „so viel mit ihr passiert ist“ in den neun Jahren seit ihrem letzten Auftritt im Londoner Hyde Park.

Die 56-jährige Sängerin betrat am Samstagabend (13. Juli) die Bühne für das BST Hyde Park-Festival und kämpfte mit den Tränen, weil sie von den 65.000 Zuschauern überwältigt war.

Nachdem sie den Titelsong ihres neuesten Albums ‚Tension‘ gesungen hatte, sagte Kylie zum Publikum: „Ich wusste, dass ihr heute Abend hier sein würdet, aber ihr raubt mir immer noch den Atem, danke. Ich bin mir wirklich bewusst, dass es neun Jahre her ist, dass ich auf dieser Bühne gespielt habe. Und in neun Jahren oder acht Jahren oder fünf Jahren oder einem Jahr oder sechs Monaten oder einem Tag kann so viel passieren, und so viel ist passiert für mich, für dich, für uns alle.“ Die ehemalige ‚Neighbours‘-Darstellerin spielte nicht nur Tracks von ‚Tension‘, darunter den globalen Smash-Hit ‚Padam Padam‘, sondern verwöhnte die Fans auch mit einer musikalischen Reise durch ihre Karriere und reiste mit ‚I Should Be So Lucky‘, ‚Je Ne Sais Pas Pourquoi‘, ‚Got To Be Certain‘, ‚Step Back In Time‘ und ‚2 Hearts‘ zurück in ihre Anfänge in der Soap-Serie, nachdem sie die Wünsche des Publikums entgegengenommen hatten.

Die Fans tanzten zu Klassikern wie ‚Spinning Around‘, ‚The Loco-Motion‘, ‚Wow‘ und ‚All the Lovers‘ mit und Kylie verteilte Rosen an ein paar glückliche Zuschauer, bevor sie einen kurzen A-cappella-Teil ihres Duetts mit Nick Cave, ‚Where the Wild Roses Grow‘, aufführte. Die australische Popsängerin holte außerdem Anitta – die zuvor die Menge auf der Great Oak Stage mit ihrem eigenen Set unterhalten hatte – zu sich auf die Bühne, und sang mit ihr ‚Can‘t Get You Out Of My Head‘. Tove Lo und Bebe Rexha begleiteten sie für ihre neue Kollaboration ‚My Oh My‘.