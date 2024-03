Film ‚Coyote vs. Acme‘-Drehbuchautorin Samy Burch hofft auf Realisierung des Filmes

Samy Burch - February 2024 - Avalon - Film Independent Spirit Awards BangShowbiz

Bang Showbiz | 12.03.2024, 16:00 Uhr

Die Drehbuchautorin erzählte, dass der auf Eis gelegte Film doch noch herauskommen könnte.

Die ‚Coyote vs. Acme‘-Drehbuchautorin Samy Burch erzählte, dass der auf Eis gelegte Film doch noch herauskommen könnte.

Der Live-Actionfilm war im vergangenen November von Warner Bros. eingestellt worden, wobei die Autorin jedoch ankündigte, dass die Gespräche noch darüber „laufen“, ob das Publikum die Möglichkeit bekommen wird, den Film zu sehen.

In einem Gespräch gegenüber ‚IndieWire‘ erklärte Samy: „Soweit ich das weiß, läuft es noch. Ich denke, dass wir alle ziemlich untröstlich darüber sind. Wir hoffen, dass es irgendwie sein Zuhause finden wird und nicht für den Rest der Zeit über in einem Tresor stecken bleiben wird, das wäre eine tolle Lösung.“ Der Star fügte hinzu: „Ich weiß, dass sie Orte erkundet haben, und ich denke, dass sie das immer noch tun. Ich hoffe, dass ich das sagen darf. Ich werde hier völlig abtrünnig. Es sind einfach die besten Leute. Dave Green, der die Regie führte, gefällt mir einfach so gut. Will Forte ist großartig in dem Film. Ich habe mir den finalen Schnitt des fertigen Films angesehen und ich bin sehr stolz darauf.“ Forte wird in dem Film den Anwalt von Wile E. Coyote spielen und hatte vor kurzem die sozialen Medien genutzt, um seine Enttäuschung über die Entscheidung von Warner Bros. zu verkünden.