Wirbelsäulenversteifung Cruz Beckhams Partnerin Jackie Apostel mit Details zu Wirbelsäulen-OP

Cruz Beckham neben seiner Mutter Victoria bei einem Event im vergangenen Jahr. (lau/spot)

SpotOn News | 12.01.2025, 19:30 Uhr

Dass Cruz Beckhams Partnerin Jackie Apostel einen Eingriff an ihrer Wirbelsäule vornehmen lassen musste, war schon seit Längerem bekannt. Jetzt konkretisierte die Sängerin auch, welcher OP sie sich unterzog.

Schon vor einigen Monaten gab Jackie Apostel (29), die Partnerin von David Beckhams (49) jüngstem Sohn Cruz Beckham (19), bekannt, dass sie an ihrer Wirbelsäule operiert worden sei. Damals teilte die zehn Jahre ältere Freundin des Beckham-Sprosses laut "Daily Mail" in ihrer Instagram-Story eine Aufnahme einer großen Wunde, die sich über ihren gesamten Rücken zog, ließ jedoch offen, weswegen genau der Eingriff stattgefunden hat. Das Bild war offenbar kurz nach einer Operation an ihrer Wirbelsäule entstanden.

Jetzt enthüllte das ehemalige Mitglied der brasilianischen Girlband "Schutz", dass sie eine "Wirbelsäulenversteifung" hatte.

Jackie Apostel hat offenbar größere Schmerzen bei Kälte

"Frage an meine Freunde, die auch eine Wirbelsäulenversteifung hatten – habt ihr auch das Gefühl, dass es viel stärker spannt und schmerzt, wenn es draußen kalt ist?", schreibt Apostel laut des britischen Blatts am 12. Januar ebenfalls in einer Story bei Instagram. Bei einer Versteifung der Wirbelsäule werden einzelne Wirbel miteinander verbunden, um sie wieder in die richtige Position zu bringen oder zu fixieren und somit die Wirbelsäule stabiler zu machen.

Schon im Oktober hatte die Sängerin verraten, dass sie nicht aufstehen konnte und das Laufen wieder neu habe erlernen müssen.

Cruz Beckham zeigte sich im Juni vergangenen Jahres erstmalig mit seiner neuen Partnerin in der Öffentlichkeit. Zuvor soll er mit Tana Holding liiert gewesen sein. Den Jahreswechsel verbrachten Beckham und Apostel laut "Daily Mail" in Heimatland der Sängerin. Ex-Fußballstar David Beckham und Ehefrau Victoria (50) teilen daneben noch die Söhne Brooklyn (25) und Romeo (22) sowie Nesthäkchen Harper (13).