Stars Geri Horner sagt, sie mag keine WhatsApp-Gruppen, nachdem Mel B aus Spice-Chat geworfen wurde

Geri Halliwell - Grand Turismo Photo Call - Cannes - Sony Pictures - Getty BangShowbiz

Bang Showbiz | 03.04.2025, 18:00 Uhr

Geri Horner ist nicht gerne in WhatsApp-Gruppen.

Die 52-jährige Popsängerin, die mit Formel-1-Boss Christian Horner verheiratet ist und den achtjährigen Sohn Monty mit ihm, aber auch Tochter Bluebell (18) mit Sacha Gervasi hat, mag den Gedanken nicht, mit anderen Eltern zu chatten. Sie verbringt daher selten Zeit auf Messaging-Apps wie What’s App.

Im Podcast ‚Table Manners‘ sagte sie den Moderatoren Jessie und Lennie Ware: „Nein, ich bin nicht in den WhatsApp-Gruppen der Schule, nein, oh mein Gott. Manchmal, manchmal nicht. Ich schalte sie nicht stumm, ich mache sie nur manchmal… Ich finde, in WhatsApp-Gruppen zu sein, ist ein bisschen… Was meinst du?“

Die ‚Mi Chico Latino‘-Hitmacherin wurde in den späten 1990er-Jahren als Teil der Spice Girls an der Seite von Mel B, Emma Bunton, Victoria Beckham und Melanie C berühmt, hat aber seitdem mit ihrer ‚Rosie Frost‘-Serie eine weitere Karriere als Kinderbuchautorin gestartet. Die ‚Wannabe‘-Hitmacher sind seit 2019 nicht mehr zusammen auf Tour gewesen, und Mel B behauptete kürzlich, dass sie aus der WhatsApp-Gruppe der Spice Girls geworfen wurde, nachdem sie auf eine weitere Reunion gedrängt hatte. In der Sky-Max-Show ‚Never Mind The Buzzcocks‘ erklärte sie auf die Frage, warum sie aus der Gruppe ausgeschlossen wurde: „Weil ich aus dem Norden komme und sage, was ich denke und fühle, und ich sage den Mädels ständig: ‚Wir müssen zurück auf Tour.‘ Denn sie sind ***.“

Die Spice Girls wurden 1994 durch ein offenes Vorsprechen gegründet und waren zunächst unter dem Namen Touch bekannt, bevor sie ein paar Besetzungswechsel durchmachten, einen anderen Namen wählten und sich von ihrem ursprünglichen Management trennten. Sie erreichten eine rekordverdächtige Serie von sechs aufeinanderfolgenden Nummer-eins-Singles und zwei Nummer-eins-Alben, bevor Geri 1998 überraschend ausstieg. Die Gruppe veröffentlichten ihr letztes Album im Jahr 2000, fand aber 2007 für eine Welttournee wieder zusammen. Im Jahr 2012 performten alle fünf Mitglieder bei der Abschlussfeier der Olympischen Spiele in London ein Medley von Hits und waren bei der Eröffnung ihres kurzlebigen West End-Musicals ‚Viva Forever‘ wieder kurz zusammen zu sehen. Victoria entschied sich jedoch, für die Stadionshows der Gruppe im Jahr 2019 nicht zurückzukehren.