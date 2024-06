Letztes Konzert im Dezember Cyndi Lauper kündigt Abschieds-Tournee an Ihr Name, ihr Stil und ihre Musik stehen wie kaum etwas anderes exemplarisch für die 80er-Jahre: Jetzt geht die „Girls Just Want to Have Fun“-Sängerin Cyndi Lauper auf große Abschieds-Tournee. Noch in diesem Jahr ist Schluss mit Live-Konzerten.