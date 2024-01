Stars Cynthia Nixon: Coming-Out von Leuten verzerrt

07.01.2024

Cynthia Nixon hatte das Gefühl, dass die Leute versuchten, ihr „ein Narrativ aufzuzwingen“, als sie sich als queer outete.

Die ‚Sex And The City‘-Darstellerin, die Miranda Hobbes in der urpsürnglichen Serie und in der Revival-Serie ‚And Just Like That‘ spielt, begann 2004 mit der Bildungsaktivistin Christine Marinoni auszugehen und hat jetzt offen über ihre Erfahrungen nachgedacht, als sie der Welt ihre Sexualität offenbarte.

Im ‚Q with Tom Power‘-Podcast sagte sie: „Es ist lange her, aber ich habe eine ganze Menge davon erlebt: Leute, die mir wirklich ein Narrativ aufzwingen wollten, dass ich schon immer queer war und es nur versteckt habe, oder dass ich immer queer war, aber wirklich darauf aus war, daraus eine Story zu machen. Beides ist nicht wahr! Du kannst eine Frau sein und dein ganzes Leben lang mit Männern zusammen gewesen sein und sie lieben, und dann passiert etwas und du verliebst dich in eine Frau. Für mich war es ziemlich nahtlos, muss ich sagen, in meinem Leben.“

In der ersten Staffel von ‚And Just Like That‘ wurde Cynthias Charakter Miranda selbst als queer entlarvt, nachdem sie eine Beziehung mit Che Diaz (Sara Ramirez) begonnen hatte. Über die Entscheidung sagte sie: „Ich fand es großartig. Es war ein sehr kurzes Gespräch, das Michael Patrick King darüber führte: ‚Was werden wir mit Miranda machen? Wird sie heterosexuell sein? Wird sie homosexuell sein? Was wird mit ihr geschehen?‘ Wir versuchen, all diese Dinge einzubringen, die passieren, alle Arten von Vielfalt, einschließlich der Vielfalt der Geschlechter und der sexuellen Orientierung, also warum nicht? Ich bin eine queere Frau, warum sollte sie da nicht ihren Weg finden? Es schien eine einfache und natürliche Wahl zu sein, würde ich sagen.“