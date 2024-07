Dreh für Beerdigungsszene? „And Just Like That…“: Verliebte Szenenbilder mit Carrie und Aidan

Aidan und Carrie finden in Staffel drei wieder zueinander. (eee/spot)

SpotOn News | 22.07.2024, 22:26 Uhr

Neue Fotos von Carrie und Aidan am Drehset von "And Just Like That..." lassen die Herzen von "Sex and the City"-Fans höher schlagen. Doch die Bilder deuten auch auf eine traurige Szene hin...

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel von "And just like that…" sind in vollem Gange. Zwar müssen sich Fans voraussichtlich noch bis 2025 auf die neuen Folgen des "Sex and the City"-Ablegers gedulden. Brandneue Szenenbilder von Aidan und Carrie versüßen die Wartezeit jedoch.

Gibt es in Staffel drei eine Beerdigung?

Hand in Hand und verliebt wie am ersten Tag zeigen sich die Darsteller John Corbett (63) und Sarah Jessica Parker (59) auf den frischen Schnappschüssen in den Straßen von New York City. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als seien die beiden auf dem Weg zu einem Date oder einer Gala, auch aufgrund ihrer strahlenden Gesichtsausdrücke. Aidan trägt einen schicken schwarzen Anzug, Carrie ein schwarzes Off-Shoulder-Kleid, blonden Locken und eine weiße Blüte im Haar.

Doch weitere Fotos vom Set präsentieren auch die Co-Stars der beiden, darunter Kristin Davis (59) alias Charlotte York, Evan Handler (63) alias Harry Goldenblatt, Cynthia Nixon (58) alias Miranda Hobbes, Sarita Choudhury (57) alias Seema Patel sowie Mario Cantone (64) alias Anthony Marantino in schwarzer Kleidung. Zufall? Unwahrscheinlich. Drehen die "Sex and the City"-Stars hier etwa eine Beerdigungsszene?

Dreharbeiten im Mai gestartet

Vonseiten HBO Max ist dazu bislang nichts bekannt. Was aber zur Freude vieler Fans feststehen dürfte, dass Carrie und Aidan in jedem Fall wieder zusammenfinden. Die beiden hatten sich am Ende der zweiten Staffel darauf geeinigt, eine Pause einzulegen, solange Aidans Kinder noch Teenager sind. Von fünf Jahren war die Rede.

Die Dreharbeiten zu Staffel drei haben Anfang Mai begonnen. Auf Instagram teilten die drei Hauptdarstellerinnen Sarah Jessica Parker, Cynthia Nixon und Kristin Davis Fotos von ihren Drehbüchern. Viel ist über die dritte Staffel von "And Just Like That…" aber noch nicht bekannt.