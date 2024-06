Das Dating-Dilemma geht weiter Neue Männer für Sarah Jessica Parker in „And Just Like That…“?

SpotOn News | 27.06.2024, 23:44 Uhr

Carrie Bradshaw alias Sarah Jessica Parker trifft in der dritten Staffel von "And Just Like That..." auf drei frische Gesichter. Ist einer von ihnen der nächste Mr. Big?

In dieser Woche sind Sarah Jessica Parker (59) und Kristin Davis (59) als Carrie und Charlotte für "And Just Like That…" durch die Straßen Manhattans auf und ab gestöckelt. In New York wird aktuell eine weitere Staffel des Serien-Spin-offs von "Sex And The City" gedreht. Und "And Just Like That…" geht in die nächste Runde mit frischen Gesichtern.

Die Produzenten, zu denen auch Sarah Jessica Parker gehört, haben laut eines Berichts des Branchenmagazins "Variety" drei weitere Schauspieler für die kommende dritte Staffel, die 2025 ausgestrahlt werden soll, verpflichtet: Logan Marshall-Green (47), Mehcad Brooks (43) und Jonathan Cake (56).

Von Spider-Man zu Carrie Bradshaw

Logan Marshall-Green ist bekannt aus Filmen wie "Spider-Man: Homecoming", Mehcad Brooks hat unterdessen mit seiner Rolle in "Desperate Housewives" Serien-Erfahrung gesammelt. Teil der Vorstadt-Hausfrauenserie war auch Jonathan Cake, der wie seine beiden Kollegen ebenfalls in der dritten Staffel als wiederkehrender Gaststar eingeführt werden soll. Welche Charaktere sie übernehmen, ist noch nicht bekannt.

Wiedersehen mit alten Gastrollen

Darüber hinaus werden die bereits aus Gastrollen in der zweiten Staffel bekannten Sebastiano Pigazzi (28) und Dolly Wells (52) zu Serien-Stammgästen. Pigazzi spielt Giuseppe, der mit Anthony (Mario Cantone, 64) anbandelt, während Wells Joy darstellt, eine Kollegin von Miranda (Cynthia Nixon, 58).

Dafür müssen Serienfans auf zwei beliebte Charaktere in der dritten Staffel verzichten: Wie die Branchenwebsite "Deadline" im März berichtet hat, wird Karen Pittman (38) alias Jura-Dozentin Nya Wallace in der dritten Staffel der Erfolgsserie nicht mehr zu sehen sein. Genau wie Sara Ramirez (48), die die nicht-binäre Standup-Komikerin Che Diaz mimte.