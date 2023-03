Er wird auch produzieren „Da Understudy“: Jonathan Majors hat sich dem Set angeschlossen!

Bang Showbiz | 08.03.2023, 12:00 Uhr

Jonathan Majors hat sich dem Cast von „Da Understudy“ angeschlossen und wird den Film auch produzieren.

Der „Ant-Man and the Wasp: Quantumania“-Schauspieler gehört zu der Besetzung des Films von den Westbrook Studios und den Amazon Studios, wobei Insider jetzt vermuten lassen, dass Spike Lee die Regie des Projekts übernehmen soll.

Details zum neuen Streifen

Der 33-jährige Jonathan wird den Film unter seinem Tall Street Productions-Banner produzieren, während Tom Hanada, Zach Strauss und Tyler Cole das Drehbuch geschrieben haben, das auf einer Originalgeschichte von Cole basiert und von Westbrook intern entwickelt worden ist. „Da Understudy“ erzählt die Geschichte eines Lebens, das die Kunst imitiert, als die Zweitbesetzung einer Broadway-Produktion eine Rolle entdeckt, für die er bereit ist, zu töten.

Jon Mone und Mike Soccio, die Co-Präsidenten und Head of Motion Pictures von Will Smith und Westbrook Studios, werden den Film zusammen mit Majors produzieren, wobei Lee und Cole als die ausführenden Produzenten fungieren. Bisher ist es ein Jahr des Durchbruchs für Majors gewesen, da er auch an der Seite von Michael B. Jordan in dem „Rocky“-Spin-off „Creed III“ zu sehen sein wird.