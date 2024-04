Zivilklage läuft noch Trotz Schuldspruch keine Haftstrafe für Ex-Marvel-Star Jonathan Majors

Jonathan Majors wurde im Dezember 2023 schuldig gesprochen. (ncz/spot)

SpotOn News | 08.04.2024, 18:15 Uhr

Im Prozess um häusliche Gewalt gegen eine Ex-Partnerin wurde Jonathan Majors zwar schuldig gesprochen, ins Gefängnis muss der frühere Marvel-Star aber nicht. Das urteilte nun ein Richter in New York City.

US-Schauspieler Jonathan Majors (34) muss trotz eines Schuldspruchs im Prozess um häusliche Gewalt gegen seine Ex-Partnerin nicht ins Gefängnis. Das Strafgericht in Manhattan verurteilte den ehemaligen Marvel-Star laut US-Medienberichten am Montag (8. April) zu einem 52-wöchigen Interventionsprogramm für häusliche Gewalt in Los Angeles. Zudem müsse er sich weiterhin psychologisch behandeln lassen und sich von dem Opfer, seiner Ex-Freundin Grace Jabbari (30), fernhalten.

Im Dezember 2023 war Majors von einer Jury wegen Körperverletzung und Belästigung schuldig gesprochen worden. Ihm drohte eine Gefängnisstrafe von bis zu einem Jahr.

Video News

Zivilprozess gegen Jonathan Majors steht noch aus

Zur Urteilsverkündung am Montag in Manhattan erschien Majors gemeinsam mit seiner neuen Partnerin Meagan Good (42). Vor Gericht äußerte er sich nicht zu Wort. Seine Verteidigerin begründete dies mit der laufenden Zivilklage, die Jabbari im März gegen ihn anstrengte. Hier droht Majors eine hohe Geldstrafe.

In ihrer Klageschrift beschrieb Jabbari schockierende Vorwürfe häuslicher Gewalt. So soll Majors etwa im September 2022 ihren Kopf wiederholt gegen einen Marmorfußboden geschlagen und sie gewürgt haben. Im Strafprozess gegen Majors ging es um einen Vorfall aus dem März 2023. Der Schauspieler soll seine damalige Partnerin körperlich angegriffen haben, nachdem diese eine Textnachricht einer anderen Frau auf seinem Smartphone entdeckt hatte.

Gravierende Folgen für Majors' Karriere

Folgen für seine Karriere hatte der Schuldspruch gegen Jonathan Majors bereits. Direkt im Anschluss an die Entscheidung wurde der Schauspieler im Dezember 2023 von den Marvel Studios gefeuert. Er trat zuvor im Superhelden-Film "Ant-Man and the Wasp: Quantumania" und der Streaming-Serie "Loki" auf, und sollte im Marvel-Universum zum nächsten Widersacher der Avengers werden. Auch weitere Schauspiel-Engagements wie etwa die Hauptrolle in einem geplanten Biopic über Ex-NBA-Star Dennis Rodman (62) hat Majors in der Zwischenzeit verloren.