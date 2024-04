Film Ice Spice: Leinwand-Debüt in Krimi

Ice Spice - March 2024 - Getty Images - Billboard Women In Music BangShowbiz

Bang Showbiz | 11.04.2024, 16:00 Uhr

Ice Spice wird ihr Schauspieldebüt in ‚High and Low‘ geben.

Die ‚Barbie World‘-Rapperin wird einen Cameo-Auftritt in Spike Lees englischsprachiger Adaption des gleichnamigen Krimis des japanischen Filmemachers Akira Kurosawa aus dem Jahr 1963 haben, in dem Denzel Washington, Jeffrey Wright und Ilfenesh Hadera die Hauptrollen spielen werden.

A24 postete am Mittwoch (10. April) ein Foto von Lee und Washington auf der Social-Media-Seite X (früher bekannt als Twitter) mit der Bildunterschrift: „Nr. 5 jetzt in Produktion.“ ‚High and Low‘ ist die fünfte Zusammenarbeit zwischen dem Schauspieler und dem Filmemacher, nachdem sie zuvor an den Projekten ‚Inside Man‘, ‚He Got Game‘, ‚Malcolm X‘ und ‚Mo‘ Better Blues‘ gearbeitet haben.

Das Original ‚High and Low‘ basiert lose auf dem 1959 erschienenen Roman ‚King‘s Ransom‘, den Evan Hunter unter dem Pseudonym Ed McBain geschrieben hat, und erzählt die Geschichte eines Schuhfirmenchefs, der Opfer einer Erpressung wird, als der Sohn seines Chauffeurs entführt und für Lösegeld festgehalten wird. Es ist noch nicht klar, ob Lees Film der ursprünglichen Handlung folgen wird.

Für Sängerin Ice, die mit bürgerlichem Namen Isis Gaston heißt, ist das Filmgeschäft ein unbetretenes Pflaster. Sie erhielt bei der Grammy-Verleihung im Februar vier Nominierungen und hat mit Künstlern wie Taylor Swift zusammengearbeitet, während sie sich auf die Veröffentlichung ihres Debütalbums ‚Y2K‘ noch in diesem Jahr vorbereitet. In der Zwischenzeit verriet die 24-Jährige, dass sie offen für Tipps und Vorschläge zu ihrer Musik sei. Ice erzählte der Zeitung ‚The Guardian‘: „Viele Leute versuchen, mich zu ermutigen, bestimmte Sounds zu machen oder zu sagen: ‚Oh, das musst du probieren.‘“ Am Anfang haben sie diese Vorschläge genervt: „Aber dann wurde mir klar, dass jeder einfach nur Teil von etwas sein und zu etwas beitragen möchte – und jetzt weiß ich es einfach zu schätzen.“